Волинські волонтери збирають теплі речі та продукти, аби передати бійцям на схід

На Волині волонтери та мама військового медика Наталія Ніколаєва збирають теплі речі та продукти, аби передати військовослужбовцям на Схід країни. Про це Суспільному розповіла одна із волонтерок Роксолана Несторук.

Збір необхідних речей для військових триває впродовж двох тижнів, – каже Роксолана Несторук. З її слів частину продуктів вже зібрали: консервацію, мед та солодощі. Нині збирають гроші, щоб купити казан для приготування їжі та газовий котел для приготування їжі. Про це просили хлопці, бо є така необхідність, - додає Роксолана Несторук.

Суспільне Волинь

Також волонтери планують передати на схід маскувальні сітки. Їх уже частково сплели та ще мають доплести, - каже волонтерка Наталія Ніколаєва. Її син військовий медик із позивним "Хлуст". Він третій рік служить в українському війську, - говорить лучанка. З того часу, - каже, - для військових збирає домашню їжу, речі першої необхідності та листи підтримки від дітей.

Доставляють зібрані речі поштою, - каже мама військового. Відправку на Маріуполь запланували 7-го лютого.

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