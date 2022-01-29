Невакцинованих медиків, комунальників і чиновників відсторонятимуть від роботи з 31 січня. Яку кількість працівників цих сфер мають відсторонити від роботи вже з понеділка, 28 січня на брифінгу розповіли заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко та директор обласного департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Олег Вівсянник.

З 31 січня набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров'я про відсторонення від роботи нещеплених проти коронавірусу медиків, комунальників та місцевих чиновників. Ідеться про установи та заклади державної та комунальної форм власності.

"Працівники, які не отримають, принаймні, одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. Вимога не стосується лише тих людей, які мають абсолютні протипоказання та медичний висновок, який це підтверджує ", – пояснив заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко.

За його даними, станом на 28 січня, відстороненню від роботи з понеділка підлягають 52 працівники органів місцевого самоврядування.

Вараський район – 12;

Дубенський район – 12;

Рівненський район - 13;

Сарненський – 15.

Загалом, в органах місцевого самоврядування та виконавчих апаратах територіальних громад працює 3 900 людей.

Щодо можливого відсторонення від роботи нещеплених медиків, директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Олег Вівсянник назвав це недоречним за нинішньої ситуації із захворюванням на COVID-19.

"Зовсім недоречно на даному етапі відстороняти від роботи медичних працівників, проте, ми діємо в межах норм чинного законодавства. І змушені робити всі заходи для того, щоб призупинити, повністю зупинити пандемію COVID-19, а одним з основних методів цього є вакцинація", – зауважив Олег Вівсянник.

За його даними, в області є понад 32 тисячі медиків.

"Однією дозою вакциновано 23 тисячі, двома 22 тисячі, бустерною дозою 2 тисячі осіб. Можливому відстороненню підпадає близько восьми тисяч осіб", – повідомив директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення.

Інформацію щодо кількості працівників комунальної сфери, зі слів Ігоря Тимошенка, ще збирають, тож дані отримають вже по факту, 31 січня.

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