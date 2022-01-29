На Полтавщині в аварії травмувалися троє людей

У Миргородському районі зіткнулися два легковики. Через аварію травмувалися троє людей, розповіла Суспільному речниця Миргородського райуправління поліції Лариса Петренко.

Аварія сталася 28 січня поблизу села Вельбівка Великобудищанської громади на автодорозі Гадяч – Зіньків. Зіткнулися автомобілі "ВАЗ-2108", за кермом якого перебував 57-річний водій, та "Dacia Logan" під керуванням 58-річного чоловіка, розповіла Лариса Петренко.

За її словами, через аварію травмувалися 53-річна та 56-річна пасажирки, а також водій автомобіля "ВАЗ-2108". Їх доставили до лікарні.

фото: ГУ НП у Полтавській області Фото з місця аварії

У поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція – від штрафу до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Читайте також:

ТОП-5 порад водіям у зимову погоду від полтавського автогонщинка