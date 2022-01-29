Дніпровські рятувальники загасили пожежу у приватному секторі

29 січня дніпровські рятувальники загасили пожежу на території приватного володіння. Про це йдеться на офіційному сайті ДСНС Дніпропетровщини.

Подія сталася близько 9-ї години на вулиці Івана Сохача у Дніпрі. Займання виникло в окремо розташованій літній кухні.

ДСНС Дніпропетровщини Займання виникло в окремо розташованій будівлі літньої кухні

Вогнем знищено дах та пошкоджено майно на загальній площі 60 кв. м.

Загиблих та травмованих внаслідок події немає.

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