У січні та лютому 2022-го року у громадах Полтавської області працюватимуть виїзні мобільні бригади для вакцинації від COVID-19 вразливих груп населення. Графік їх роботи опублікували на офіційному сайті Полтавської ОДА.
Полтавський район
- Білицька громада: 30 січня – село Кустолові Кущі; 31 січня – село Дрижина Гребля; 1 лютого – село Вітрова Балка; 2 лютого – село Чорбівка; 3 лютого – село Свічкареве; 4 лютого – село Марківка; 5 лютого – село Трояни; 6 лютого – село Прогрес; 7 лютого – село Вишневе.
- Великорублівська громада: 31 січня – село Милорадове; 1 лютого – село Мала Рублівка; 2 лютого – село Лихачівка; 3 лютого – село Мар'їно; 4 лютого – село Маловидне; 7 лютого – село Козлівщина.
- Диканська громада: 30 січня – село Ландарі, село Андріївка; 31 січня – село Писаревщина; 1 лютого – село Чернечий Яр; 2 лютого – село Нелюбівка; 3 лютого – село Надежда; 4 лютого – село Діброва; 5 лютого – село Чернещина; 6 лютого – село Петро-Давидівка; 7 лютого – село Ландарі.
- Зіньківська громада: 31 січня – село Дадакалівка; 1 лютого – село Петрівка; 2 лютого – село Соколовщина; 3 лютого – село Княжева Слобода; 4 лютого – село Матяші; 5 лютого – село Дамаска.
- Карлівська громада: 2 лютого – село Тагамлицьке, село Голобородьківське;
- Кобеляцька громада: 31 січня – село Лісне; 1 лютого – село Шенгури, с. Іванівка; 2 лютого – село Придніпрянське; 3 лютого – село Озера; 4 лютого – село Придніпрянське; 5 лютого, 7 лютого – село Дашківка;
- Коломацька громада: 30 січня – село Олексіївка; 31 січня – село Василівка; 1 лютого – село Дудникове; 2 лютого – село Зоря; 3 лютого – село Коломацьке; 4 лютого – село Мале Ладижине; 5 лютого – село Олексіївка; 6 лютого – село Рубанівка; 7 лютого – село Сонячне.
- Котелевська громада: 31 січня – село Більськ; 1 лютого – село Деревки, село Любка; 2 лютого – село Сидоряче; 3 лютого – село Михайлове; 4 лютого – село Михайлівка Перша; 5 лютого – село Чернещина; 7 лютого – село Млинки.
- Ланнівська громада: 31 січня – село Федорівка; 1 лютого – село Куми, село Чалівка; 7 лютого – село Нижня Ланна.
- Мартинівська громада: 3 лютого – село Тишенкове, село Красне; 4 лютого – село Білухівка.
- Мачухівська громада: 30 січня – село Сердюки; 31 січня – село Мачухи; 1 лютого – село Підлепичі; 2 лютого – село Кованчик; 3 лютого – село Сердюки; 4 лютого – село Миколаївка; 5 лютого – село Судіївка; 6 лютого – село Куклинці; 7 лютого – село Снопове.
- Машівська громада: 1 лютого – село Новий Тагамлик.
- Михайлівська громада: 1 лютого – село Кустолово-Суходілка; 2 лютого – село Ряське.
- Новоселівська громада: 30 січня – село Кованьківка; 31 січня – село Божківське (виправна колонія); 1 лютого, 7 лютого – село Новоселівка; 2 лютого– село Рунівщина; 3 лютого– село Божківське; 4 лютого– село Кованьківка; 5 лютого – село Рунівщина; 6 лютого– село Мар'ївка.
Суспільне Полтава
- Опішнянська громада: 30 січня, 5 лютого – село Малі Млини; 31січня – село Батьки; 1 лютого – село Волошкове; 2 лютого – село Глинськ; 3 лютого – село Заїченці; 4 лютого – село Карабазівка; 6 лютого – село Мисики; 7 лютого – село Міські Млини.
- Полтавська громада: 30 січня, 2 лютого – Крутий Берег; 02 лютого –Лісок; 5 лютого – Вороніна.
- Решетилівська громада: 30 січня – село Бакай; 31 січня – село Шевченкове; 1 лютого, 6 лютого – село Піщане; 2 лютого – село Шилівка; 3 лютого – село Сухорабівка; 4 лютого – село Лиман Другий; 5 лютого – село Потічок; 7 лютого – село Нова Михайлівка.
- Скороходівська громада: 31 січня – село Фльорівка; 1 лютого – село Іскрівка; 2 лютого – село Вільниця; 3 лютого – село Скибівка; 4 лютого – село Первозванівка; 7 лютого – село Петрівка.
- Терешківська громада: 30 січня, 3 лютого – село Терешки; 31 січня – село Писарівка; 1 лютого, 4 лютого – село Заворскло; 2 лютого, 5 лютого – село Микільське; 6 лютого – село Головач; 7 січня – село Лукищено.
- Чутівська громада: 31 січня – село Щасливе; 1 лютого – село Вільхуватка; 2 лютого – село Кочубеївка; 3 лютого – село Василівка; 4 лютого – село Лозуватка; 7 лютого – село Новофедорівка.
- Щербанівська громада: 30 січня – село Пожарна Балка; 31 січня – село Розсошенці; 1 лютого – село Шмиглі; 2 лютого – село Горбанівка; 3 лютого – село Буланове; 4 лютого – село Гора; 5 лютого – село Тютюнники; 6 лютого – село Великий Тростянець; 7 лютого – село Щербані.
Кременчуцький район
- Горішньоплавнівська громада: 3 лютого – села Солошино, Григоро-Бригадирівка, Келеберда.
- Глобинська громада: 31 січня – село Жуки; 1 лютого – село Бориси; 2 лютого – село Заможне; 3 лютого – село Ламане, село Троїцьке; 4 лютого – село Сіренки; 5 лютого – село Романівка; 7 лютого – село Лукашівка.
- Градизька громада: 31 січня – село Мозоліївка; 1 лютого – село Ганнівка; 2 лютого – село Кирияківка; 3 лютого – село Шушвалівка; 4 лютого – село Набережне; 7 лютого – село Гриньки.
- Кам'янопотоківська громада: 31 січня – село Маламівка; 1 лютого – село Підгірне; 2 лютого – село Бурти; 3 лютого, 6 лютого – село Чечелеве; 4 лютого – село Новоселівка; 5 лютого – село Чикалівка, 7 лютого – село Ройове.
- Козельщинська громада: 31 січня – село Приліпка; 1 лютого – село Мануйлівка; 2 лютого – село Бреусівка; 3 лютого – село Мальці; 4 лютого – село Улинівка; 5 лютого – село Сушки; 7 лютого – село Пригарівка.
Суспільне Полтава
- Кременчуцька громада: 3 лютого– село Потоки; 4 лютого– Кременчук.
- Новогалещинська громада: 31 січня – село В.Безуглівка; 2 лютого – село Горбані; 4 лютого – село Піски; 7 лютого – село Бутенки.
- Оболонська громада: 2 лютого – село Пузирі; 4 лютого – село Іванівка.
- Омельницька громада: 1 лютого – село П’ятихатки; 4 лютого – село Щербаки; 7 лютого – село Радочини.
- Піщанська громада: 1 лютого – село Майбородівка; 3 лютого – село Олефірівка; 4 лютого – село Донівка; 5 лютого – село Мирне; 7 лютого – село Майбородівка.
- Пришибська громада: 2 лютого – село Кобелячок; 3 лютого – село Драбинівка; 4 лютого – село Роботівка; 7 лютого – село Криничне.
- Семенівська громада: 1 лютого – село Крива Руда; 3 лютого – село Заїчинці; 5 лютого – село Новоселиця; 7 лютого – село Очеретувате.
Миргородський район
- Білоцерківська громада: 31 січня – село Кравченки; 1 лютого – село Попове; 2 лютого – село Мостовівщина; 3 лютого – село Красногорівка; 4 лютого – село Поділ; 7 лютого – село Бірки.
- Великобагачанська громада: 31 січня – село Кротівщина; 1 лютого – село Мала Решетилівка; 2 лютого – село Пушкареве; 3 лютого – село Шепелі, село Довгалівка; 4 лютого – село Широке; 7 лютого – село Якимове.
- Великобудищанська громада: 1 лютого– село Великі Будища; 2 лютого– село Бобрик; 3 лютого– село Дученці; 4 лютого – село Тепле.
- Гадяцька громада: 1 лютого – село Біленченківка; 2 лютого – село Малі Будища; 4 лютого – село Харківці.
- Гоголівська громада: 31 січня, 4 лютого – село Матяшівка; 1 лютого – село Мар'янське; 2 лютого – село Устивиця; 3 лютого, 7 лютого – село Михайлівка.
- Краснолуцька громада: 1 лютого– село Максимівка; 2 лютого– село Пирятинщина; 3 лютого– село Хитці; 7 лютого– село Ціпки.
- Лютенська громада: 2 лютого– село Лисівка; 3 лютого– село М.Обухівка; 4 лютого – село Соснівка.
- Петрівсько-Роменська громада: 1 лютого– село Середняки; 2 лютого– село Ветхалівка; 4 лютого– село Ручки.
- Сергіївська громада: 1 лютого – село Вечірчине; 3 лютого – село Новоселівка; 4 лютого – село Вирішальне; 7 лютого – село Качанове.
- Шишацька громада: 31 січня – село Покровське; 1 лютого – село Самари; 2 лютого – село Федунка; 3 лютого – село Шафранівка; 4 лютого – село Чернишівка; 7 лютого – село Маслівці.
Лубенський район
- Гребінківська громада: 31 січня – село Березівка; 1 лютого – село Григорівка; 2 лютого – село Загребелля; 3 лютого – село Корніївка; 4 лютого – село Короваї; 7 лютого – село Кулаженці.
- Лубенська громада: 30 січня – село Селюків.
- Оржицька громада: 30 січня– село Черевки; 1 лютого – село Колодна; 2 лютого – село Малоселецьке; 3 лютого – село Маяківка; 4 лютого – село Онішки; 5 лютого – село Полуніївка; 6 лютого – село Райозеро; 7 лютого – село Чмихалове.
- Пирятинська громада: 31 січня– село Вікторія; 1 лютого – село Грабарівка; 2 лютого – село Кейбалівка; 3 лютого – село Кроти; 4 лютого – село Вишневе; 7 лютого – село Малютинці.
- Хорольська громада: 31 січня – село Новоаврамівка; 1 лютого – село Ковалі; 2 лютого – село Княжа Лука; 3 лютого – село Попівка; 4 лютого – село Мелюшки; 5 лютого – село Грушине.
За даними на сайті РНБО, загалом на Полтавщині зробили 1 мільйон 266 тисячі 602 щеплення від коронавірусу. Першою дозою вакцинували 647 тисяч 186 людей, дві дози препарату від COVID-19 отримали 599 тисяч 543 людини. Бустерною дозою вакцинували 19 291 людину, ще 582 – додатковою.
Що відомо:
- Вакцинацію від коронавірусу в області почали 25 лютого. Першим щепили працівника обласної інфекційної лікарні Романа Пономаренка.
- Нині у регіоні є 13 центрів масової вакцинації від коронавірусу. Вони працюють у Полтаві, Кременчуці, Миргороді, Лубнах та Горішніх Плавнях.