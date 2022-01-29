У січні та лютому 2022-го року у громадах Полтавської області працюватимуть виїзні мобільні бригади для вакцинації від COVID-19 вразливих груп населення. Графік їх роботи опублікували на офіційному сайті Полтавської ОДА.

Полтавський район

Білицька громада: 30 січня – село Кустолові Кущі; 31 січня – село Дрижина Гребля; 1 лютого – село Вітрова Балка; 2 лютого – село Чорбівка; 3 лютого – село Свічкареве; 4 лютого – село Марківка; 5 лютого – село Трояни; 6 лютого – село Прогрес; 7 лютого – село Вишневе.

Великорублівська громада: 31 січня – село Милорадове; 1 лютого – село Мала Рублівка; 2 лютого – село Лихачівка; 3 лютого – село Мар'їно; 4 лютого – село Маловидне; 7 лютого – село Козлівщина.

Диканська громада: 30 січня – село Ландарі, село Андріївка; 31 січня – село Писаревщина; 1 лютого – село Чернечий Яр; 2 лютого – село Нелюбівка; 3 лютого – село Надежда; 4 лютого – село Діброва; 5 лютого – село Чернещина; 6 лютого – село Петро-Давидівка; 7 лютого – село Ландарі.

Зіньківська громада: 31 січня – село Дадакалівка; 1 лютого – село Петрівка; 2 лютого – село Соколовщина; 3 лютого – село Княжева Слобода; 4 лютого – село Матяші; 5 лютого – село Дамаска.

Карлівська громада: 2 лютого – село Тагамлицьке, село Голобородьківське;

Кобеляцька громада: 31 січня – село Лісне; 1 лютого – село Шенгури, с. Іванівка; 2 лютого – село Придніпрянське; 3 лютого – село Озера; 4 лютого – село Придніпрянське; 5 лютого, 7 лютого – село Дашківка;

Коломацька громада: 30 січня – село Олексіївка; 31 січня – село Василівка; 1 лютого – село Дудникове; 2 лютого – село Зоря; 3 лютого – село Коломацьке; 4 лютого – село Мале Ладижине; 5 лютого – село Олексіївка; 6 лютого – село Рубанівка; 7 лютого – село Сонячне.

Котелевська громада: 31 січня – село Більськ; 1 лютого – село Деревки, село Любка; 2 лютого – село Сидоряче; 3 лютого – село Михайлове; 4 лютого – село Михайлівка Перша; 5 лютого – село Чернещина; 7 лютого – село Млинки.

Ланнівська громада: 31 січня –­ село Федорівка; 1 лютого –­ село Куми, село Чалівка; 7 лютого ­– село Нижня Ланна.

Мартинівська громада: 3 лютого –­ село Тишенкове, село Красне; 4 лютого –­ село Білухівка.

Мачухівська громада: 30 січня – село Сердюки; 31 січня – село Мачухи; 1 лютого – село Підлепичі; 2 лютого – село Кованчик; 3 лютого – село Сердюки; 4 лютого – село Миколаївка; 5 лютого – село Судіївка; 6 лютого – село Куклинці; 7 лютого – село Снопове.

Машівська громада: 1 лютого – село Новий Тагамлик.

Михайлівська громада: 1 лютого – село Кустолово-Суходілка; 2 лютого – село Ряське.

Новоселівська громада: 30 січня ­– село Кованьківка; 31 січня –­ село Божківське (виправна колонія); 1 лютого, 7 лютого ­– село Новоселівка; 2 лютого–­ село Рунівщина; 3 лютого–­ село Божківське; 4 лютого–­ село Кованьківка; 5 лютого­ – село Рунівщина; 6 лютого– село Мар'ївка.

Суспільне Полтава Контейнер для зберігання вакцини

Опішнянська громада: 30 січня, 5 лютого – село Малі Млини; 31січня – село Батьки; 1 лютого – село Волошкове; 2 лютого –­ село Глинськ; 3 лютого –­ село Заїченці; 4 лютого ­– село Карабазівка; 6 лютого – село Мисики; 7 лютого – село Міські Млини.

Полтавська громада: 30 січня, 2 лютого – Крутий Берег; 02 лютого –Лісок; 5 лютого­ – Вороніна.

Решетилівська громада: 30 січня ­– село Бакай; 31 січня – село Шевченкове; 1 лютого, 6 лютого –­ село Піщане; 2 лютого ­– село Шилівка; 3 лютого ­– село Сухорабівка; 4 лютого – село Лиман Другий; 5 лютого ­– село Потічок; 7 лютого ­– село Нова Михайлівка.

Скороходівська громада: 31 січня – село Фльорівка; 1 лютого ­– село Іскрівка; 2 лютого –­ село Вільниця; 3 лютого – ­ село Скибівка; 4 лютого – село Первозванівка; 7 лютого ­ – село Петрівка.

Терешківська громада: 30 січня, 3 лютого –­ село Терешки; 31 січня ­– село Писарівка; 1 лютого, 4 лютого – село Заворскло; 2 лютого, 5 лютого ­– село Микільське; 6 лютого ­– село Головач; 7 січня ­– село Лукищено.

Чутівська громада: 31 січня –­ село Щасливе; 1 лютого –­ село Вільхуватка; 2 лютого –­ село Кочубеївка; 3 лютого ­– село Василівка; 4 лютого ­– село Лозуватка; 7 лютого –­ село Новофедорівка.

Щербанівська громада: 30 січня –­ село Пожарна Балка; 31 січня –­ село Розсошенці; 1 лютого –­ село Шмиглі; 2 лютого – село Горбанівка; 3 лютого ­ – село Буланове; 4 лютого – ­ село Гора; 5 лютого ­–­ село Тютюнники; 6 лютого –­ село Великий Тростянець; 7 лютого –­ село Щербані.

Кременчуцький район

Горішньоплавнівська громада: 3 лютого – села Солошино, Григоро-Бригадирівка, Келеберда.

Глобинська громада: 31 січня – село Жуки; 1 лютого – село Бориси; 2 лютого – село Заможне; 3 лютого – село Ламане, село Троїцьке; 4 лютого – село Сіренки; 5 лютого – село Романівка; 7 лютого – село Лукашівка.

Градизька громада: 31 січня – село Мозоліївка; 1 лютого – село Ганнівка; 2 лютого – село Кирияківка; 3 лютого – село Шушвалівка; 4 лютого – село Набережне; 7 лютого – село Гриньки.

Кам'янопотоківська громада: 31 січня – село Маламівка; 1 лютого – село Підгірне; 2 лютого – село Бурти; 3 лютого, 6 лютого – село Чечелеве; 4 лютого – село Новоселівка; 5 лютого – село Чикалівка, 7 лютого – село Ройове.

Козельщинська громада: 31 січня – село Приліпка; 1 лютого – село Мануйлівка; 2 лютого – село Бреусівка; 3 лютого – село Мальці; 4 лютого – село Улинівка; 5 лютого – село Сушки; 7 лютого – село Пригарівка.

Суспільне Полтава Вакцинація від коронавірусу

Кременчуцька громада: 3 лютого– село Потоки; 4 лютого– Кременчук.

Новогалещинська громада: 31 січня – село В.Безуглівка; 2 лютого – село Горбані; 4 лютого – село Піски; 7 лютого – село Бутенки.

Оболонська громада: 2 лютого – село Пузирі; 4 лютого – село Іванівка.

Омельницька громада: 1 лютого – село П’ятихатки; 4 лютого –­­ село Щербаки; 7 лютого – ­ село Радочини.

Піщанська громада: 1 лютого –­ село Майбородівка; 3 лютого – ­ село Олефірівка; 4 лютого – ­ село Донівка; 5 лютого ­– село Мирне; 7 лютого ­– село Майбородівка.

Пришибська громада: 2 лютого –­­ село Кобелячок; 3 лютого –­­ село Драбинівка; 4 лютого –­­ село Роботівка; 7 лютого –­ село Криничне.

Семенівська громада: 1 лютого –­ село Крива Руда; 3 лютого – село Заїчинці; 5 лютого –­ село Новоселиця; 7 лютого ­ – село Очеретувате.

Миргородський район

Білоцерківська громада: 31 січня –­ село Кравченки; 1 лютого –­ село Попове; 2 лютого ­– село Мостовівщина; 3 лютого ­– село Красногорівка; 4 лютого ­– село Поділ; 7 лютого ­– село Бірки.

Великобагачанська громада: 31 січня – село Кротівщина; 1 лютого­ – село Мала Решетилівка; 2 лютого – село Пушкареве; 3 лютого ­– село Шепелі, село Довгалівка; 4 лютого –­ село Широке; 7 лютого –­ село Якимове.

Великобудищанська громада: 1 лютого–­ село Великі Будища; 2 лютого– село Бобрик; 3 лютого–­ село Дученці; 4 лютого –­ село Тепле.

Гадяцька громада: 1 лютого –­ село Біленченківка; 2 лютого –­ село Малі Будища; 4 лютого – село Харківці.

Гоголівська громада: 31 січня, 4 лютого ­– село Матяшівка; 1 лютого – село Мар'янське; 2 лютого ­– село Устивиця; 3 лютого, 7 лютого –­ село Михайлівка.

Краснолуцька громада: 1 лютого– село Максимівка; 2 лютого– село Пирятинщина; 3 лютого– село Хитці; 7 лютого– село Ціпки.

Лютенська громада: 2 лютого– село Лисівка; 3 лютого– село М.Обухівка; 4 лютого – село Соснівка.

Петрівсько-Роменська громада: 1 лютого– село Середняки; 2 лютого– село Ветхалівка; 4 лютого– село Ручки.

Сергіївська громада: 1 лютого – село Вечірчине; 3 лютого – село Новоселівка; 4 лютого – село Вирішальне; 7 лютого – село Качанове.

Шишацька громада: 31 січня – село Покровське; 1 лютого – село Самари; 2 лютого – село Федунка; 3 лютого – село Шафранівка; 4 лютого – село Чернишівка; 7 лютого – село Маслівці.

Лубенський район

Гребінківська громада: 31 січня – село Березівка; 1 лютого – село Григорівка; 2 лютого – село Загребелля; 3 лютого – село Корніївка; 4 лютого – село Короваї; 7 лютого – село Кулаженці.

Лубенська громада: 30 січня – село Селюків.

Оржицька громада: 30 січня– село Черевки; 1 лютого – село Колодна; 2 лютого – село Малоселецьке; 3 лютого – село Маяківка; 4 лютого – село Онішки; 5 лютого – село Полуніївка; 6 лютого – село Райозеро; 7 лютого – село Чмихалове.

Пирятинська громада: 31 січня– село Вікторія; 1 лютого – село Грабарівка; 2 лютого – село Кейбалівка; 3 лютого – село Кроти; 4 лютого – село Вишневе; 7 лютого – село Малютинці.

Хорольська громада: 31 січня – село Новоаврамівка; 1 лютого – село Ковалі; 2 лютого – село Княжа Лука; 3 лютого – село Попівка; 4 лютого – село Мелюшки; 5 лютого – село Грушине.

За даними на сайті РНБО, загалом на Полтавщині зробили 1 мільйон 266 тисячі 602 щеплення від коронавірусу. Першою дозою вакцинували 647 тисяч 186 людей, дві дози препарату від COVID-19 отримали 599 тисяч 543 людини. Бустерною дозою вакцинували 19 291 людину, ще 582 – додатковою.

Що відомо: