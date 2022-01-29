Пам'ять Героїв Крут вшанували 29 січня в Сумах. О 10.00 до меморіальної дошки на вулиці Героїв Крут, 36 з квітами прийшли сумчани, аби згадати подвиг молодих курсантів.

"Особливо сьогодні, в наш час, коли ворог той самий, важливо вшановувати память Героїв. Молоді потрібен патріотизм тих курсантів, які віддали свої життя. У нас досі той самий ворог. І у нас є, у кого і чому вчитися", - розповів Суспільному полковник українського козацтва Дмитро Горошевський .

Голова крайового відділення товариства "Просвіта" Віктор Казбан сказав: "Ця вікова традиція, що ми боремось за волю, ми продовжуємо справу цих героїв молодих".

Що відомо

Бій під Крутами відбувся 29-го січня 1918 року біля залізничної станції Крути, за 130 кілометрів від Києва.

Цей бій тривав 5 годин між 4-тисячним підрозділом російської Червоної гвардії під проводом Михайла Муравйова та загоном із київських курсантів і козаків "Вільного козацтва", що загалом нараховував близько чотирьох сотень вояків.

Наступ ворога було зупинено - і російсько-більшовицькі нападники втратили боєздатність на чотири дні. Агресор мусив підтягнути нові сили, відремонтувати підірвані й поруйновані мости та залізничні колії, і лише після цього продовжувати свій наступ на Київ.

Ця затримка ворога дала змогу українській делегації укласти Берестейський мирний договір.

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