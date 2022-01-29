На Рівненщині за минулу добу, 28 січня, лабораторно підтвердили 1 994 нові випадки інфікування COVID-19. Про це інформує оперативний штаб при ОДА зранку 29 січня. Там зазначають: третю добу поспіль фіксують найвищий показник в області від початку пандемії. Від ускладнень померли п'ятеро хворих.

Протягом доби зробили 3 231 ПЛР і 122 ІФА-дослідження та 2 526 швидкі тести. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від трьох місяців до 90 років:

Рівненський район – 1194 (м. Рівне – 406);

– 1194 (м. Рівне – 406); Дубенський район – 313 (м. Дубно – 122);

– 313 (м. Дубно – 122); Сарненський район – 254 (м. Сарни – 67);

– 254 (м. Сарни – 67); Вараський район – 233 (м. Вараш – 118).

За добу одужали 196 людей. Від початку пандемії коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 127 543 людини (3 615 257 – ).

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 375 смертей від ускладнень хвороби (100 031 – в Україні). За минулу добу померли: 65-річна жителька смт Рокитне, 33-річна жителька м. Острог, 63-річний житель с. Козлин, 52 і 67-річні жителі м. Рівне. У січні від ускладнень померли 103 людини.

Станом на 29 січня, за офіційними даними, в області є 11 110 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 43,8%, днем раніше вона становила 43,1% За прогнозом головного санлікаря області Романа Сафонова, пік захворюваності очікують на початку лютого.

Добова динаміка COVID-підтверджень у січні: 1 січня – 54; 2 січня – 19; 3 січня – 33; 4 січня – 104; 5 січня – 235; 6 січня – 163; 7 січня – 98; 8 січня – 55; 9 січня – 31; 10 січня – 145; 11 січня – 250; 12 січня – 273; 13 січня – 317, 14 січня – 347, 15 січня – 160, 16 січня – 86; 17 січня – 370; 18 січня – 568; 19 січня – 669; 20 січня – 702; 21 січня – 828; 22 січня – 476; 23 січня – 394; 24 січня – 809; 25 січня – 1110; 26 січня – 1424; 27 січня – 1732; 28 січня – 1994.

В Україні за добу підтвердили 37 351 новий випадок COVID-19, 149 людей померли.

За даними РНБО, станом на 28 січня кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 396 894 людини, це 34,74% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 395 745 людей, це 34,64%. Бустерну дозу отримали 7 590 людей.

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