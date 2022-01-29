За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 929 осіб

1 929 осіб щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 844 людини, другою дозою – 697, бустерною дозою вакцинували 388 осіб. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 724 476 жителів.

78 564 людини вакцинували проти COVID-19 в Україні за добу 28 січня 2022 року. Одну дозу отримали 27 672 особи, другу дозу – 23 712, додаткову дозу отримали 736 осіб, бустерну дозу – 26 444 людини.Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 306 059 людей, з них отримали одну дозу – 15 306 057 людей, дві дози – 14 600 434 особи, отримали додаткову дозу – 16 362, бустерну дозу – 322 543 особи. Загалом провели 30 245 396 щеплень.

Що відомо

На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 1 477 осіб

Читайте нас у Telegram- екстрені новини

Підписуйтеся на Суспільне Тернопіль у Viber

Приєднуйтеся до нас в Instagram