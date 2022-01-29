На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували 1729 людей

У Чернівецькій області 28 січня проти коронавірусу вакцинували 1729 людей. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 1 289.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.

Першою дозою за добу вакцинували 730 людей:

Pfizer-BioNTech – 568 людей,

CoronaVac – 87,

Moderna –47,

AstraZeneca – 28,

Другою дозою імунізували 601 людину:

Pfizer-BioNTech – 412 людей,

CoronaVac – 94,

Moderna – 67,

AstraZeneca – 28,

Бустерною дозою імунізували 398 людей:

Pfizer-BioNTech –309 людей,

Moderna – 89.

Станом на 28 січня в області першою дозою щепили 292 128 людей, що складає 33, 02% населення області. Другою дозою імунізували 278 729 людей, додатковою – 81, бустерною – 5 101.

Що відомо

Загалом в області виявили 131 699 випадків інфікування коронавірусом, 117 237 людей одужали, а 3 114 померли.

У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького.

Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.

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