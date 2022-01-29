На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували 1729 людей

У Чернівецькій області 28 січня проти коронавірусу вакцинували 1729 людей. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 1 289.
Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.
Першою дозою за добу вакцинували 730 людей:
- Pfizer-BioNTech – 568 людей,
- CoronaVac – 87,
- Moderna –47,
- AstraZeneca – 28,
Другою дозою імунізували 601 людину:
- Pfizer-BioNTech – 412 людей,
- CoronaVac – 94,
- Moderna – 67,
- AstraZeneca – 28,
Бустерною дозою імунізували 398 людей:
- Pfizer-BioNTech –309 людей,
- Moderna – 89.
Станом на 28 січня в області першою дозою щепили 292 128 людей, що складає 33, 02% населення області. Другою дозою імунізували 278 729 людей, додатковою – 81, бустерною – 5 101.
Що відомо
- Загалом в області виявили 131 699 випадків інфікування коронавірусом, 117 237 людей одужали, а 3 114 померли.
- У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького.
- Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
- У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.
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