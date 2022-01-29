Сніголавинна небезпека у Карпатах: туристів закликають не йти в гори

Прикарпатські рятувальники попереджають туристів про погіршення погоди у Карпатах та сніголавинну небезпеку. Про це інформують на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області.
Через снігопади та хуртовини 29 та 30 січня у Карпатах — значна сніголавинна небезпека третьогоСходження лавин ймовірне, зокрема через додаткове навантаження, в основному на крутих схилах. В основному сприятливі умови. рівня. Така ситуація спостерігатиметься у високогір'ї Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей.
У січні 2022 року рятувальники Івано-Франківщини провели дві пошуково-рятувальні операції у Карпатах. Загалом у 2021 їх було 140, третина – взимку.
Надзвичайники рекомендують мандрівникам, які вирушили у гори, завантажувати спеціальний мобільний застосунок "Порятунок у горах".
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