На Донеччині та Луганщині COVID-19 підтвердили у 2029 людей

Протягом 28 січня COVID-19 підтвердили у 1430 жителів Донеччини та у 599 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 5 людей, на Луганщині – 3.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Минулої доби від коронавірусу одужали 92 хворих на Донеччині та 30 хворих на Луганщині.

28 січня щеплення від COVID-19 отримали 3786 жителів Донеччини, з них першу дозу – 1582. На Луганщині вакцинувались 1759 людей, першу дозу отримали 524 людей.

Станом на ранок 29 січня Україні підтвердили 37 351 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед хворих – 5 341 дітей та 806 медичних працівників.

Що відомо

За даними МОЗ, станом на 7 січня 47,6% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, повний курс вакцинації (отримали дві дози вакцини) пройшли 44,9% громадян.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. МОЗ України погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років.

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