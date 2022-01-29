На Донеччині та Луганщині COVID-19 підтвердили у 1940 людей

Протягом 28 січня COVID-19 підтвердили у 1430 жителів Донеччини та у 599 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 5 людей, на Луганщині – 3.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
Минулої доби від коронавірусу одужали 92 хворих на Донеччині та 30 хворих на Луганщині.
28 січня щеплення від COVID-19 отримали 3786 жителів Донеччини, з них першу дозу – 1582. На Луганщині вакцинувались 1759 людей, першу дозу отримали 524 людей.
Станом на ранок 29 січня Україні підтвердили 37 351 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед хворих – 5 341 дітей та 806 медичних працівників.
Що відомо
- За даними МОЗ, станом на 7 січня 47,6% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, повний курс вакцинації (отримали дві дози вакцини) пройшли 44,9% громадян.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- МОЗ України погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років.
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