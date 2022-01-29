За минулу добу, 28 січня, у Запорізькій області проти COVID-19 вакцинувалися 3 271 людина.

Про це Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Першу дозу отримали 1 213 мешканців області, закінчили вакцинацію (отримали другу дозу) — 1 013. Бустерною дозою щепилися 1 042 людини, додатковою — 3.

Всього з початку вакцинальної кампанії станом на 29 січня вакцинувалися 606 803 мешканці області. Отримали два щеплення та закінчили вакцинацію – 567 166 з них, що складає 34 % від загальної кількості населення області (станом на 1 листопада 2021 року, як повідомляє управління статистики в Запорізькій області, кількість мешканців області становила 1 645 327).

Для вакцинації в області використовуються чотири вакцини проти коронавірусної хвороби: CoronaVac, Comirnaty від Pfizer, AstraZeneca та Moderna.

Нагадуємо, що у Запоріжжі щоденно працюють пункти вакцинації від COVID-19 на базі медичних закладів, у торговельних центрах міста, на залізничному вокзалі "Запоріжжя-1".

Що відомо

З понеділка, 24 січня, вакциновані люди від 60 років можуть використати кошти програми “єПідтримка” на купівлю ліків. Придбати лікарські засоби можна буде в аптечних закладах і в інтернет-аптеках як за рецептом лікаря, так і без нього.

Особам з послабленим імунітетом рекомендується робити бустерне щеплення впродовж 3-6 місяців після отримання повного курсу вакцинації. Кабінет міністрів прийняв постанову, яка дозволяє цим людям згенерувати новий COVID-сертифікат раніше.

В Україні розпочалася нова хвиля пандемії коронавірусу. Лікар-анестезіолог та член експертної групи оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я України Сергій Дубров вважає, що говорити про пік захворюваності наразі зарано, адже очікується, що кількість хворих буде значно вищою. Проте, лікар звертає увагу на статистику госпіталізацій, яка є набагато кращою за попередні хвилі захворювання.

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