На Закарпатті за добу COVID-19 виявили у 876 людей, померли 4 хворих

На Закарпатті за 28 січня COVID-19 виявили у 876 людей. Одужали від хвороби 137 людей, померли 4 хворих. Дані повідомляють на сайті МОЗ України.
Загалом з початку пандемії в області захворіли 97 451 людей, одужали 86039 пацієнтів, померли від COVID-19 2548 людей.
Що відомо:
- "На кисневій підтримці двомісячна дитина". Яка ситуація з COVID-19 на Закарпатті.
- За останній тиждень кількість хворих на Закарпатті збільшилася на 87%.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Закарпаття та ще три області мають високий ризик потрапити до "червоної" зони.