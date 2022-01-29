На Закарпатті за добу COVID-19 виявили у 876 людей, померли 4 хворих

На Закарпатті за 28 січня COVID-19 виявили у 876 людей. Одужали від хвороби 137 людей, померли 4 хворих. Дані повідомляють на сайті МОЗ України.

Загалом з початку пандемії в області захворіли 97 451 людей, одужали 86039 пацієнтів, померли від COVID-19 2548 людей.

Що відомо:

"На кисневій підтримці двомісячна дитина". Яка ситуація з COVID-19 на Закарпатті.

За останній тиждень кількість хворих на Закарпатті збільшилася на 87%.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Закарпаття та ще три області мають високий ризик потрапити до "червоної" зони.

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