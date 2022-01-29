915 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

28 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 915 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 37 351 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 28 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 129 менше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили у таких районах:
- Великобагачанський – 2074 (+26);
- Гадяцький – 1705 (+2);
- Гадяч – 2538 (+2);
- Горішні Плавні – 7407 (+81);
- Гребінківський – 1672 (+7);
- Диканський – 1904 (+17);
- Зіньківський – 3021 (+13);
- Карлівський – 3248 (+31);
- Кобеляцький – 2819;
- Козельщинський – 1853 (+16);
- Котелевський – 2112;
- Кременчук – 19031 (+97);
- Кременчуцький – 2704 (+10);
- Лохвицький – 3773 (+4);
- Лубенський – 1838 (+10);
- Лубни – 6184 (+110);
- Машівський – 15045(+1);
- Миргород – 4906 (+38);
- Миргородський – 2093 (+8);
- Пирятинський – 2635 (+20);
- Полтава – 51111 (+321);
- Полтавський – 7866 (+79);
- Решетилівський – 1978 (+1);
- Хорольський – 2585 (+11);
- Чорнухинський – 662 (+6);
- Чутівський – 1705 (+11).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 151 653 людей. Одужали за увесь час 139 945 людей, а летальних випадків — 3 952 (шість нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 7 756 жителів регіону.
Що відомо:
- На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19
- На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.