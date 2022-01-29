915 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

28 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 915 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 37 351 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 28 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 129 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили у таких районах:

Великобагачанський – 2074 (+26);

Гадяцький – 1705 (+2);

Гадяч – 2538 (+2);

Горішні Плавні – 7407 (+81);

Гребінківський – 1672 (+7);

Диканський – 1904 (+17);

Зіньківський – 3021 (+13);

Карлівський – 3248 (+31);

Кобеляцький – 2819;

Козельщинський – 1853 (+16);

Котелевський – 2112;

Кременчук – 19031 (+97);

Кременчуцький – 2704 (+10);

Лохвицький – 3773 (+4);

Лубенський – 1838 (+10);

Лубни – 6184 (+110);

Машівський – 15045(+1);

Миргород – 4906 (+38);

Миргородський – 2093 (+8);

Пирятинський – 2635 (+20);

Полтава – 51111 (+321);

Полтавський – 7866 (+79);

Решетилівський – 1978 (+1);

Хорольський – 2585 (+11);

Чорнухинський – 662 (+6);

Чутівський – 1705 (+11).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 151 653 людей. Одужали за увесь час 139 945 людей, а летальних випадків — 3 952 (шість нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 7 756 жителів регіону.

Що відомо: