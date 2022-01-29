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915 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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915 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Вікторія Бондаренко
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915 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині pexels.com

28 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 915 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 37 351 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 28 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 129 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили у таких районах:

  • Великобагачанський – 2074 (+26);
  • Гадяцький – 1705 (+2);
  • Гадяч – 2538 (+2);
  • Горішні Плавні – 7407 (+81);
  • Гребінківський – 1672 (+7);
  • Диканський – 1904 (+17);
  • Зіньківський – 3021 (+13);
  • Карлівський – 3248 (+31);
  • Кобеляцький – 2819;
  • Козельщинський – 1853 (+16);
  • Котелевський – 2112;
  • Кременчук – 19031 (+97);
  • Кременчуцький – 2704 (+10);
  • Лохвицький – 3773 (+4);
  • Лубенський – 1838 (+10);
  • Лубни – 6184 (+110);
  • Машівський – 15045(+1);
  • Миргород – 4906 (+38);
  • Миргородський – 2093 (+8);
  • Пирятинський – 2635 (+20);
  • Полтава – 51111 (+321);
  • Полтавський – 7866 (+79);
  • Решетилівський – 1978 (+1);
  • Хорольський – 2585 (+11);
  • Чорнухинський – 662 (+6);
  • Чутівський – 1705 (+11).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 151 653 людей. Одужали за увесь час 139 945 людей, а летальних випадків — 3 952 (шість нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 7 756 жителів регіону.

Що відомо:

  • На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19
  • На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
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