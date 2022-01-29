Коронавірус на Львівщині діагностували у 3791 мешканця

На ранок, 29 січня, на Львівщині підтвердили 3791 новий випадок захворювання на коронавірус. За минулу добу одужали 185 людей, померли 12 людей.

Такі дані повідомляють у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За добу 28 січня лабораторні центри Львова та області провели 7042 ПЛР-тести, з них 3791 має позитивний результат", — повідомили у Центрі здоров`я та медичної статистики Львова.

Серед них 2105 львів’ян.

Станом на ранок 29 січня в Україні підтвердили 37 351 новий випадок захворювання на коронавірус. Зокрема, за останню добу захворіли 5 341 дитина та 806 медпрацівників.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства охорони здоров'я.

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Що відомо

З 31 січня на Львівщині посилюють карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Питання про запровадження "червоної" зони карантину на Львівщині відтермінували. Таке рішення у п'ятницю, 28 січня, ухвалили члени державної комісії ТЕБ і НС.

Питання мають розглянути через тиждень. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

На ранок 28 січня на Львівщині зареєстрували 2793 нові випадки інфікування коронавірусом. За добу 125 людей одужали, 10 – померли. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації. У Львові зросли черги на ПЛР-тестування. Люди, які отримали скерування від сімейного лікаря, вимушені тривалий час чекати на вулиці, аби потрапити до поліклініки.

З 26 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалила обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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