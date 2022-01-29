Коронавірус на Львівщині діагностували у 3791 мешканця

На ранок, 29 січня, на Львівщині підтвердили 3791 новий випадок захворювання на коронавірус. За минулу добу одужали 185 людей, померли 12 людей.
Такі дані повідомляють у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
"За добу 28 січня лабораторні центри Львова та області провели 7042 ПЛР-тести, з них 3791 має позитивний результат", — повідомили у Центрі здоров`я та медичної статистики Львова.
Серед них 2105 львів’ян.
Станом на ранок 29 січня в Україні підтвердили 37 351 новий випадок захворювання на коронавірус. Зокрема, за останню добу захворіли 5 341 дитина та 806 медпрацівників.
Про це повідомляє пресцентр Міністерства охорони здоров'я.
МОЗ України
Що відомо
- З 31 січня на Львівщині посилюють карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
- Питання про запровадження "червоної" зони карантину на Львівщині відтермінували. Таке рішення у п'ятницю, 28 січня, ухвалили члени державної комісії ТЕБ і НС.
- Питання мають розглянути через тиждень. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.
- На ранок 28 січня на Львівщині зареєстрували 2793 нові випадки інфікування коронавірусом. За добу 125 людей одужали, 10 – померли. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
- У Львові зросли черги на ПЛР-тестування. Люди, які отримали скерування від сімейного лікаря, вимушені тривалий час чекати на вулиці, аби потрапити до поліклініки.
- З 26 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалила обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
- Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.
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