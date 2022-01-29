На Івано-Франківщині медики виявили 2 572 нові випадки COVID-19

Впродовж 28 січня на Прикарпатті медики зафіксували 2 572 нові випадки COVID-19. Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Недугу виявили у 1 031 жителя Івано-Франківського, 387 — Калуського, 131 — Косівського, 736 — Коломийського, 268 — Надвірнянського та 19 — Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 156 495 прикарпатців.
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На Івано-Франківщині впродовж 28 січня медики зафіксували дев'ять летальних випадків з коронавірусом. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 243 людини.
Одужання від коронавірусної хвороби за добу медпрацівники підтвердили 653 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 126 084 жителі області.
За добу 28 січня в Україні медики зафіксували 37 351 новий випадок коронавірусу. За останню добу захворіли 5 341 дитина та 806 медпрацівників.
Що відомо
З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Через запровадження "червоної" карантинної зони з 24 січня учні 5-11 класів Івано-Франківської територіальної громади вчаться дистанційно.
З 26 січня у 10 навчальних закладах Франківської громади учні 1-4 класів перейшли на дистанційне навчання.
На Івано-Франківщині 528 закладів освіти перебувають на дистанційному навчанні.
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