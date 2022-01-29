У Сумській області протягом останньої доби 28 січня, коронавірус підтвердили у 1502 людей. 15 мешканців області померли від ускладнень хвороби. Ці дані повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

За добу 337 мешканців Сумщини одужали від COVID-19. Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 15 915 людей.

За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 149 629 людей. З них 2 982 людей померли.

За добу першу дозу вакцини на Сумщині отримали 646 людей, другу дозу - 506 людей, вакцинувалися бустерною дозою 818 осіб. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 441 671 людини, двома дозами – 422 080.

На Сумщині, за даними РНБО, на 38,3% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування. До апаратів ШВЛ в області підключені 37 людей, з яких 30 – в Сумах.

Що відомо

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Коли Сумщина може перейти до "червоної" карантинної зони, розповіли у обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

На Сумщині зафіксували новий штам коронавірусу — Омікрон.

зафіксували новий штам коронавірусу — Омікрон. Сумщина перебуває у "помаранчевій" карантинній зоні.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до спільноти у Viber