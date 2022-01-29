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На Донбасі впродовж доби зберігалася "тиша"
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На Донбасі впродовж доби зберігалася "тиша"

Антон Степура
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На Донбасі впродовж доби зберігалася "тиша"

У районі проведення операції Об’єднаних сил впродовж доби зберігався режим "тиші". Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Як розповіли у штабі ООС, станом на 7 годину ранку 29 січня з боку бойовиків порушень режиму припинення вогню не зафіксували.

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Що відомо

  • 7 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
  • 6 січня російські окупанти 2 рази порушили режим припинення вогню. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь
  • 5 січня російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
  • 4 січня російські окупанти жодного разу не порушили режим припинення вогню.
  • 3 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.

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