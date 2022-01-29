На Житомирщині за добу, 28 січня, фахівці обласного лабораторного центру діагностували коронавірус у 2214 жителів області. Померли четверо людей, котрі хворіли на COVID-19.
Про це 29 січня повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані обласного лабораторного центру. 28 січня лабораторний центр провів 3310 досліджень на наявність захворювання – у 2214 жителів області підтвердили діагноз.
Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли ще четверо людей:
- у Житомирі – 34-річний чоловік та 83-річна жінка;
- у Романові – 55-річна жінка;
- .у Пулинах – 71-річний чоловік.
На Житомирщині офіційно зареєстровані 3349 летальних випадків серед жителів, котрі хворіли на COVID-19.
28 січня одужання від коронавірусу підтвердили у 146 жителів області.
Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 155 444 жителі, 138 706 з яких вже одужали.
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