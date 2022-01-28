Голова Ужгородської районної ради від "Слуги народу" Юрій Фрінцко написав 28 січня заяву про припинення своїх повноважень. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні прийняв для себе складне, але необхідне у теперішніх реаліях рішення — про складання мною повноважень голови Ужгородської районної ради VIII скликання". Юрій Фрінцко не захотів назвати причини такого рішення.

Водночас у заяві йдеться, що Юрій Фрінцко залишатиметься депутатом Ужгородської районної ради.

Через декілька годин Юрій Фрінцко зробив нову публікацію на власній сторінці у Facebook, де повідомив, що зустрівся з головою Закарпатської ОДА Віктором Микитою, який висловив йому підтримку. "Працюємо далі", — написав Юрій Фрінцко.

Фото: Юрій Фрінцко | Facebook

Що відомо:

Юрій Фрінцко на посаді голови Ужгородської райради рік і майже два місяці. 11 грудня 2020 року за його кандидатуру проголосували 26 із 40 присутніх на сесії депутатів.

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