Шквали та ожеледиця: черкащан попереджають про погіршення погодних умов

У Черкаській області прогнозують пориви вітру та ожеледицю. Про це Суспільному повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Як розповів Віталій Постригань, впродовж доби 29 січня в області очікується погіршення погодних умов, а саме пориви вітру 15-18 м/с та ожеледиця на дорогах і тротуарах:

"Атлантичний циклон приніс у наш регіон сніг з дощем та невелику відлигу. 29 січня Черкащина опиниться в його тиловій частині, що обіцяє періодичні опади, посилення вітру та зниження температури у другій половині дня до 1-3º морозу".

Синоптик пояснив, що такі погодні умови відповідають першому рівню небезпечності — "жовтому".

Фото Черкаський обласний гідрометцентр

Віталій Постригань додав, що 30 січня температура коливатиметься від 1-3º тепла до 4-6º морозу та періодично випадатиме сніг з дощем.

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