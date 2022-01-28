Справу про наїзд Land Cruiser на підлітків у Харкові передали до суду

Справу, у якій водія Toyota Land Cruiser обвинувачують у наїзді на двох підлітків по пішохідному переході на проспекті Науки, передали до суду.

Розглядатимуть справу у Дзержинському райсуді, 28 січня повідомили у пресслужбі поліції Харківщини.

Згідно з висновками медиків, на момент ДТП 34-річний водій був у стані наркотичного сп'яніння. 12 листопада йому оголосили підозру за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння".

Чоловіку загрожує до восьми років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до восьми років.

Що відомо