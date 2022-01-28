Справу про наїзд Land Cruiser на підлітків у Харкові передали до суду

Справу, у якій водія Toyota Land Cruiser обвинувачують у наїзді на двох підлітків по пішохідному переході на проспекті Науки, передали до суду.
Розглядатимуть справу у Дзержинському райсуді, 28 січня повідомили у пресслужбі поліції Харківщини.
Згідно з висновками медиків, на момент ДТП 34-річний водій був у стані наркотичного сп'яніння. 12 листопада йому оголосили підозру за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння".
Чоловіку загрожує до восьми років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до восьми років.
Що відомо
- Автомобіль Toyota Land Cruiser збив двох 13-річних дітей на проспекті Науки ввечері 11 листопада 2021 року. Підлітки переходили дорогу по пішохідному переходу.
- Є підозра, що водій Toyota Land Cruiser був у наркотичному сп'янінні, повідомив глава МВС Денис Монастирський. Пізніше стало відомо, що у сечі водія знайшли метадон.
- Йшли зі школи: батько травмованого в ДТП з Land Cruiser підлітка розповів про наслідки аварії.
- 12 листопада 2021 року водію Toyota оголосили підозру у порушенні ПДР людиною, яка керує транспортним засобом в стані сп’яніння. Того ж дня Київський райсуд Харкова взяв підозрюваного під варту з можливістю внесення застави у сумі 340 тисяч гривень.
- 25 січня у прокуратурі підтвердили, що підозрюваного звільнили з-під варти під цілодобовий домашній арешт: експертиза встановила у дітей пошкодження легкої та середньої тяжкості, слідчі змінили статтю — з ч. 2 ст. 286-1 на ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.