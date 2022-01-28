Сьогодні, 28 січня близько п'ятої вечора у Мелітополі на вулиці Університетській знайшли тіло юнака.

Про це повідомила старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в області Катерина Третинко.

Співробітники слідчо-оперативної групи, що прибули за викликом на місце, встановили особу загиблого. Це місцевий мешканець 2005 року народження, учень навчального закладу.

За попередньою версією, він скоїв самогубство, стрибнувши із балкона 14-го поверху. Отримані травми виявились несумісними з життям.

Наразі поліцейські вирішують питання про внесення матеріалів до ЄРДР за ознаками статті ККУ про умисне вбивство з додатковою кваліфікацією "самогубство".

Читайте також: У Бердянську знайшли повішеним військовослужбовця

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber або в Telegram