Херсонський державний завод "Палада" розпочав роботу над замовленням Хорватської компанії. Мають збудувати 120-метровий плавучий док. Останні роки підприємство отримувало замовлення від Збройних сил України.
Це перше іноземне замовлення за три з половиною роки у Херсонського державного заводу "Палада". Будуватимуть композитний плавучий док для Хорватської компанії, розказує директор Євген Алхімов.
"Розмір доку складає 125 метрів в довжину, підйомність 5 тис. тон. Це основні параметри. Проєкт забезпечили наше конструкторське бюро "Палада". До середини грудня ми маємо його здати. І відправити замовнику в Хорватію", - каже директор Херсонського державного заводу "Палада" Євген Алхімов.
Будівництво цього доку розпочалося в листопаді 2021.
"Док у нас унікальний - залізобетонний. Це новий проєкт, він трохи менший тих доків, які ми будуємо. Все буде добре. Маємо надію", - говорить збиральник суден Василь
Виготовляється плавдок з екологічно чистого морського залізобетону, розказує заступник директора з виробництва та головний менеджер замовлення Георгій Клименко. Над будівництвом доку працюватиме близько 300 людей. Через відсутність на заводі таких фахівців як зварювальники металевих суден, арматурники, мулярі, теслярі, залучатимуть підрядників.
"Розумієте, тримати цих спеціалістів постійно не вигідно заводу. Коли не має замовлень, людям все одно треба заробітну плату платити. Це економічно не вигідно заводу. Нам краще укласти договір з підрядником", - каже заступник директора з виробництва Георгій Клименко.
Нині на заводі є заборгованість по заробітній платі, розказує директор Євген Алхімов.
"Половину заборгованості ми вже виплатили. Залишилося близько 8 млн заборгованості, яку плануємо закрити в першому кварталі. Крім цього поточна заробітна плата вже виплачується", - сказав директор.
Херсонський державний завод "Палада" входить до складу Укроборонпрому. У 2020 році підприємство працювало над замовленням збройних сил України. У жовтні Президент підписав закон про реформування Укроборонпрому. Нині воно розпочалося, каже генеральний директор Державного концерну Юрій Гусєв
"Зараз реформування в активній фазі. Державні підприємства перетворюються в господарські товариства, створюються холдингові структури. Зокрема, завод "Палада" в цільовій моделі трансформації є частиною холдингових морських систем, які ми створюємо в рамках трансформації державного концерну "Укроборонпром" в нову сучасну оборонну компанію. Багато викликів, але ми їх маємо здолати спільними рішеннями, які зробили нашу організацію державний промисловий комплекс більш конкурентоздатним і потужним. В першу чергу для забезпечення потреб збройних сил. Сьогодні ми обговорюємо, що ще "Палада" може зробити для збройних сил", - каже Юрій Гусєв.
Вартість хорватського замовлення 4,4 млн євро. Аванс, каже директор заводу, вже отримали.
Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон
Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber