Херсонський державний завод "Палада" розпочав роботу над замовленням Хорватської компанії. Мають збудувати 120-метровий плавучий док. Останні роки підприємство отримувало замовлення від Збройних сил України.

Це перше іноземне замовлення за три з половиною роки у Херсонського державного заводу "Палада". Будуватимуть композитний плавучий док для Хорватської компанії, розказує директор Євген Алхімов.

"Розмір доку складає 125 метрів в довжину, підйомність 5 тис. тон. Це основні параметри. Проєкт забезпечили наше конструкторське бюро "Палада". До середини грудня ми маємо його здати. І відправити замовнику в Хорватію", - каже директор Херсонського державного заводу "Палада" Євген Алхімов.

Будівництво цього доку розпочалося в листопаді 2021.

Фото: Суспільне Херсон

"Док у нас унікальний - залізобетонний. Це новий проєкт, він трохи менший тих доків, які ми будуємо. Все буде добре. Маємо надію", - говорить збиральник суден Василь

Виготовляється плавдок з екологічно чистого морського залізобетону, розказує заступник директора з виробництва та головний менеджер замовлення Георгій Клименко. Над будівництвом доку працюватиме близько 300 людей. Через відсутність на заводі таких фахівців як зварювальники металевих суден, арматурники, мулярі, теслярі, залучатимуть підрядників.

Фото: Суспільне Херсон

"Розумієте, тримати цих спеціалістів постійно не вигідно заводу. Коли не має замовлень, людям все одно треба заробітну плату платити. Це економічно не вигідно заводу. Нам краще укласти договір з підрядником", - каже заступник директора з виробництва Георгій Клименко.

Нині на заводі є заборгованість по заробітній платі, розказує директор Євген Алхімов.

"Половину заборгованості ми вже виплатили. Залишилося близько 8 млн заборгованості, яку плануємо закрити в першому кварталі. Крім цього поточна заробітна плата вже виплачується", - сказав директор.

Херсонський державний завод "Палада" входить до складу Укроборонпрому. У 2020 році підприємство працювало над замовленням збройних сил України. У жовтні Президент підписав закон про реформування Укроборонпрому. Нині воно розпочалося, каже генеральний директор Державного концерну Юрій Гусєв

"Зараз реформування в активній фазі. Державні підприємства перетворюються в господарські товариства, створюються холдингові структури. Зокрема, завод "Палада" в цільовій моделі трансформації є частиною холдингових морських систем, які ми створюємо в рамках трансформації державного концерну "Укроборонпром" в нову сучасну оборонну компанію. Багато викликів, але ми їх маємо здолати спільними рішеннями, які зробили нашу організацію державний промисловий комплекс більш конкурентоздатним і потужним. В першу чергу для забезпечення потреб збройних сил. Сьогодні ми обговорюємо, що ще "Палада" може зробити для збройних сил", - каже Юрій Гусєв.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне.Херсон

Вартість хорватського замовлення 4,4 млн євро. Аванс, каже директор заводу, вже отримали.

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