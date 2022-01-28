У селищі Новоархангельськ Голованівського району 12 працівників дитсадка влаштували акцію протесту. Вимагали виконати рішення суду – скасувати рішення селищної ради про ліквідацію дитсадка у квітні минулого року. Суспільне розповість про що домовилися протестувальники та голова громади.

О 09:00 учасники акції зібралися біля приміщення селищної ради. В руках тримали плакати з написами: "Ми хочемо працювати", "Руки геть від "Ромашки"", "Досить порушувати закон". Вимагали виконати рішення суду і поновити на роботі працівників – розповіла директорка дитсадка Інна Тельна.

"28 січня 2022 року вступило в законну силу рішення Кіровоградського окружного суду щодо скасування незаконної ліквідації садка №1 "Ромашка". Але голова громади Шамановський Юрій Павлович не виконує його та не допускає нас до робочих місць".

Суспільне Кропивницький Працівники дитсадка "Ромашка" тримають в руках плакати біля Новоархангельської селищної ради

Мелищний голова Юрій Шамановський до протестувальників вийшов. "На сьогоднішній день у громаді є вісім закладів дошкільної освіти, які надають якісні послуги 370 дітям, черг немає. Я вам говорив, є вільні робочі місця, будь ласка, повертайтесь і будете працювати".

О 10:00 учасники акції протесту зайшли на засідання сесії селищної ради. Голова громади виніс на розгляд депутатів питання про скасування рішення щодо ліквідації дитсадка. 18 депутатів проголосували за.

Суспільне Кропивницький Голова громади Юрій Шамановський на сесії селищної ради

Через годину на голосування винесли проєкт рішення про затвердження статуту дитячого садка у новій редакції, без умови про проведення громадського обговорення перед ліквідацією. Дев’ятеро працівників садка, які у сесійній залі, виступили проти, 16 депутатів проголосували за це рішення. Працівники дитсадка із сесійної зали вийшли.

Суспільне Кропивницький Працівники дитсадка "Ромашка" прийшли на сесію Новоархангельської селищної ради

"Ми хочемо повернути наш колектив на наші робочі місця. Чому я повинна ходити, шукати собі місце у тому чи іншому дитсадку. Вони кажуть, що можна їздити на роботу у Торговицю, а чим туди добиратися?", – говорить вихователька дитсадка "Ромашка" Лариса Амбарцумян.

За її словами, на знак протесту проти дій селищної ради планують перекриття дороги.

Що відомо

Дванадцять працівників дитячого садка в селищі Новоархангельськ Голованівського району Кіровоградської області з серпня 2021 року не працюють і отримують зарплату. Про це розповіла директорка дитсадка Інна Тельна.

2021 року, згідно процесів децентралізації, селищна рада ліквідувала дитячий садок ”Ромашка” і створила новий – дитсадок №1. З колишнього колективу на роботу взяли не всіх, 12 з них поновились через суди.

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