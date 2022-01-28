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Вимагали виконати рішення суду. У Новоархангельську працівники дитсадка влаштували акцію протесту
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Вимагали виконати рішення суду. У Новоархангельську працівники дитсадка влаштували акцію протесту

Наталія Сарафанова Анна Добрань
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Вимагали виконати рішення суду. У Новоархангельську працівники дитсадка влаштували акцію протесту Суспільне Кропивницький

У селищі Новоархангельськ Голованівського району 12 працівників дитсадка влаштували акцію протесту. Вимагали виконати рішення суду – скасувати рішення селищної ради про ліквідацію дитсадка у квітні минулого року. Суспільне розповість про що домовилися протестувальники та голова громади.

О 09:00 учасники акції зібралися біля приміщення селищної ради. В руках тримали плакати з написами: "Ми хочемо працювати", "Руки геть від "Ромашки"", "Досить порушувати закон". Вимагали виконати рішення суду і поновити на роботі працівників – розповіла директорка дитсадка Інна Тельна.

"28 січня 2022 року вступило в законну силу рішення Кіровоградського окружного суду щодо скасування незаконної ліквідації садка №1 "Ромашка". Але голова громади Шамановський Юрій Павлович не виконує його та не допускає нас до робочих місць".

Вимагали виконати рішення суду. У Новоархангельську працівники дитсадка влаштували акцію протестуСуспільне Кропивницький

Працівники дитсадка "Ромашка" тримають в руках плакати біля Новоархангельської селищної ради

Мелищний голова Юрій Шамановський до протестувальників вийшов. "На сьогоднішній день у громаді є вісім закладів дошкільної освіти, які надають якісні послуги 370 дітям, черг немає. Я вам говорив, є вільні робочі місця, будь ласка, повертайтесь і будете працювати".

О 10:00 учасники акції протесту зайшли на засідання сесії селищної ради. Голова громади виніс на розгляд депутатів питання про скасування рішення щодо ліквідації дитсадка. 18 депутатів проголосували за.

Вимагали виконати рішення суду. У Новоархангельську працівники дитсадка влаштували акцію протестуСуспільне Кропивницький

Голова громади Юрій Шамановський на сесії селищної ради

Через годину на голосування винесли проєкт рішення про затвердження статуту дитячого садка у новій редакції, без умови про проведення громадського обговорення перед ліквідацією. Дев’ятеро працівників садка, які у сесійній залі, виступили проти, 16 депутатів проголосували за це рішення. Працівники дитсадка із сесійної зали вийшли.

Вимагали виконати рішення суду. У Новоархангельську працівники дитсадка влаштували акцію протестуСуспільне Кропивницький

Працівники дитсадка "Ромашка" прийшли на сесію Новоархангельської селищної ради

"Ми хочемо повернути наш колектив на наші робочі місця. Чому я повинна ходити, шукати собі місце у тому чи іншому дитсадку. Вони кажуть, що можна їздити на роботу у Торговицю, а чим туди добиратися?", – говорить вихователька дитсадка "Ромашка" Лариса Амбарцумян.

За її словами, на знак протесту проти дій селищної ради планують перекриття дороги.

Що відомо

Дванадцять працівників дитячого садка в селищі Новоархангельськ Голованівського району Кіровоградської області з серпня 2021 року не працюють і отримують зарплату. Про це розповіла директорка дитсадка Інна Тельна.

2021 року, згідно процесів децентралізації, селищна рада ліквідувала дитячий садок ”Ромашка” і створила новий – дитсадок №1. З колишнього колективу на роботу взяли не всіх, 12 з них поновились через суди.

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