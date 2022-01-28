Вантажний автомобіль Volvo зіштовхнувся з маршруткою Mercedes Sprinter, яка на зупинці висаджувала пасажирів у смт Миколаївка Сумського району вранці 28 січня. Трьох людей з травмами доправили до лікарні. Про це повідомили в поліції Сумської області.

Травмованих пасажирів, двоє з яких жителі Миколаївки та один - сумчанин, доправили до Сумської обласної лікарні, повідомили в поліції.

Поліція Сумської області

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Доповнюється...