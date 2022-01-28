У Чернівцях судитимуть групу людей, яких підозрюють у шахрайстві. За версією слідства, вони обманом заволоділи нерухомістю та продавали її. Загалом завдали збитків на чотири мільйони гривень.

Про це повідомляють на сайті обласної прокуратури.

За інформацією слідства, шахрайську схему організувала 55-річна жінка, яка залучила трьох знайомих. Разом з ними ймовірно переконувала одиноких і немічних людей перереєстровувати майно, а пізніше — продавала його. Колишніх власників переселяли в орендоване житло. У такий спосіб продали шість квартир, будинок та земельну ділянку.

Справу скерували до суду. Людям інкримінують підроблення документів та шахрайство в особливо великих розмірах. Санкція статті за шахрайство передбачає до 12 років позбавлення волі. Один з учасників групи перебуває в розшуку.

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