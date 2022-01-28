У Львові стартував чемпіонат України з боротьби самбо серед юніорів, юніорок, юнаків та дівчат старшого віку. Відбуваються вони на навчально-спортивній базі літніх видів спорту. Там зібралися спортсмени із усієї України.

Змагання розпочалися у п'ятницю, 28 січня. У перший день змагаються у спортивному самбо юнаки та дівчата віком 17-18 років. Брав участь у змаганнях Філіп Філіпов із Маріyполя.

Суспільне Львів Філіп Філіпов

"Я займаюся 8 років дзюдо та 4 роки самбо. Треба показати себе з гарної сторони, щоби в університеті знали, хто найкращі спортсмени", — каже спортсмен Філіп Філіпов.

Окремо змагаються дівчата. У першому поєдинку із рахунком 10-0 перемога Яна Волошонюк із міста Надвірна Івано-Франківської області.

"Всі суперниці досить сильні. Хто більше тренувався, той і достойніший перемоги сьогодні. Будемо далі старатися і будемо боротися за вихід у фінал", — каже Яна Волошонюк.

Суспільне Львів Перший день змагань

У суботу, 29 січня, у категорії спортивне самбо змагатимуться юніори (19-20 років), а 30 заплановані змагання із бойового самбо.

Суспільне Львів У Львові стартував чемпіонат України з боротьби самбо серед юніорів

"Зараз відбувається відбір на чемпіонат Європи та світу, який відбудеться впродовж року в певних країнах згідно з календарем змагань. Тому всі перші номери, які здобудуть чемпіонство, будуть відібрані і поїдуть на чемпіонат світу і Європи", — каже головний суддя змагань Роман Шміло.

Загалом у змаганнях бере участь 261 спортсмен із усієї України. Львівщину представляє 38 учасників.

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону