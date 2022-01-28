Ринок землі: на Полтавщині уклали понад 6 тисяч земельних угод

На Полтавщині від початку дії ринку землі, тобто з 1 липня 2021-го, уклали 6 213 угод щодо продажу ділянок. Такі дані оприлюднили на сайті Міністерства аграної політики.
Полтавщина – третя область в Україні за кількістю укладених земельних угод. На Харківщині їх зареєстрували 8 847, а на Київщині – 6 293.
За даними Міністерства агрополітики, загальна площа в області, за якою зареєстрували угоди, становить 16 975 гектарів. У регіоні щодо купівлі-продажу ділянок уклали угод на 271 мільйон 139 тисяч 775 гривень.
Загалом в Україні уклали майже 86,5 тисяч угод щодо 219 тисяч 493 гектарів землі.
Що відомо:
- Із 1 липня в Україні запрацював ринок землі. Він надає право землевласникам продавати та купувати ділянки сільськогосподарського призначення.
- Спочатку ринок запрацював для фізичних осіб. Вони можуть придбати не більше 100 гектарів площі в одні руки. А із 2024-го зможуть купувати юридичні особи – до 10 тисяч гектарів.
- Продавати ділянки можуть пайовики, але державні і комунальні землі розпродувати заборонено. Так само, як і землю у 50-кілометровій зоні від кордону. А для іноземців ринок буде можливим після референдуму.