Ринок землі: на Полтавщині уклали понад 6 тисяч земельних угод

На Полтавщині від початку дії ринку землі, тобто з 1 липня 2021-го, уклали 6 213 угод щодо продажу ділянок. Такі дані оприлюднили на сайті Міністерства аграної політики.

Полтавщина – третя область в Україні за кількістю укладених земельних угод. На Харківщині їх зареєстрували 8 847, а на Київщині – 6 293.

За даними Міністерства агрополітики, загальна площа в області, за якою зареєстрували угоди, становить 16 975 гектарів. У регіоні щодо купівлі-продажу ділянок уклали угод на 271 мільйон 139 тисяч 775 гривень.

Загалом в Україні уклали майже 86,5 тисяч угод щодо 219 тисяч 493 гектарів землі.

Що відомо: