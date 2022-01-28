У Полтавській області викрили трьох чоловіків, які можуть бути причетними до шахрайства. За даними слідства, вони продавали товари через фіктивні Інтернет-магазини, розповіла Супільному речниця поліції Полтавщини Поліна Ларіна.

У причетності до шахрайства підозрюють двох жителів Полтавщини та одного – з Харківщини. Усім чоловікам по 23 роки. На сайтах фіктивних магазинів вони пропонували товари на умовах часткової передоплати або повного розрахунку на карту. Займалися продажем непродовольчих товарів, зокрема, наборами інструментів і техніки до новорічних ялинок, розповіла Поліна Ларіна.

фото: ГУ НП у Полтавській області Речові докази

Фіктивні магазини існували кілька днів. Після того, як покупець надсилав гроші, його номер телефону блокували. Під час обшуків за місцем проживання чоловіків вилучили комп’ютерну техніку, понад десяток мобільних телефонів, понад 50 банківських карток, флеш-накопичувачі, сім-карти та готівку.

Як розповіла Поліна Ларіна, одному жителю Полтавщини повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Двом іншим готують повідомлення про підозру.

Кримінальне провадження розпочали за частиною третьою статті "Шахрайство". Санкція – від трьох до восьми років позбавлення волі. У справі призначили експертизи.