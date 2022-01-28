У Чернівцях хочуть перейменувати дві вулиці. Містян кличуть на обговорення

У Чернівцях пропонують перейменувати вулицю Григорія Котовського на Олімпійську, а вулицю Курську — на честь, загиблого на Сході України буковинця, Віталія Онофрейчука. Щоб почути думку містян, організовують громадські слухання.
Про це повідомляють на сайті Чернівецької міської ради.
Слухання відбуватимуться у 105 кабінеті міськради за адресою Центральна площа, 1. Щодо вулиці Котовського, чернівчан запрошують на обговорення 28 березня о 15: 30, щодо Курської — у той же день о 17: 00.
Також пропозиції та зауваження про перейменування можна надсилати на електронну пошту – [email protected] У повідомленні просять вказати ім'я, прізвище та адресу проживання.
Після громадських обговорень проєкт рішення про перейменування розглянуть на сесії міської ради. Якщо депутати підтримають його, вулиці матимуть нові назви.
Що відомо
- Віталій Онофрейчук, на честь якого пропонують назвати вулицю, загинув на Луганщині у 2018 році. У бліндаж, де він перебував, влучила міна. Чоловік родом із села Волока.
- Григорій Котовський — радянський військовий, його вважають причетним до розстрілу 359 полонених вояків армії УНР.
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