У Чернівцях хочуть перейменувати дві вулиці. Містян кличуть на обговорення

У Чернівцях пропонують перейменувати вулицю Григорія Котовського на Олімпійську, а вулицю Курську — на честь, загиблого на Сході України буковинця, Віталія Онофрейчука. Щоб почути думку містян, організовують громадські слухання.

Про це повідомляють на сайті Чернівецької міської ради.

Слухання відбуватимуться у 105 кабінеті міськради за адресою Центральна площа, 1. Щодо вулиці Котовського, чернівчан запрошують на обговорення 28 березня о 15: 30, щодо Курської — у той же день о 17: 00.

Також пропозиції та зауваження про перейменування можна надсилати на електронну пошту – [email protected] У повідомленні просять вказати ім'я, прізвище та адресу проживання.

Після громадських обговорень проєкт рішення про перейменування розглянуть на сесії міської ради. Якщо депутати підтримають його, вулиці матимуть нові назви.

Що відомо

Віталій Онофрейчук, на честь якого пропонують назвати вулицю, загинув на Луганщині у 2018 році. У бліндаж, де він перебував, влучила міна. Чоловік родом із села Волока.

Григорій Котовський — радянський військовий, його вважають причетним до розстрілу 359 полонених вояків армії УНР.

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