Тернополянин виборов золоту медаль на Чемпіонаті України з Біатлону

Тернополянин Віталій Мандзин виборов золоту медаль на Чемпіонаті України з біатлону серед юніорів. Він став першим у спринтерській гонці. З двома промахами спортсмен пробіг 7,5 кілометрів за 28 хвилин 39.8 секунди. Про це розповів тренер Назар Бурик.

За його словами, цим забігом Віталій виконав норматив Майстра спорту України з біатлону. Також, каже Назар Бурик, спортсмен готується до Чемпіонату світу з біатлону, який відбудеться 22 лютого в США.

Загалом у Чемпіонаті України з біатлону серед юніорів і юніорок, який відбувається в Тисовці, беруть участь 4 хлопці та 4 дівчини з Тернопільщини, розповів Назар Бурик. Змагання розпочалися 27 січня та триватимуть до 1 лютого. Наразі в Тернопільщини одна золота медаль.

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