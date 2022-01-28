Протитанковий комплекс NLAW. На Львівщині відбулися навчання військовослужбовців

На Яворівському полігоні упродовж п'яти днів військовослужбовці вчились використовувати протитанкові ракетні комплекси. Цю зброю нещодавно передала Україні Велика Британія. Британці підготували 56 українських інструкторів, 36 залишиться на Яворівському полігоні, 20 — поїдуть у інші міста, аби навчати військовослужбовців.

Це — протитанковий комплекс NLAW. Його Україні передали з Британії. Цей комплекс використовуватимуть у бою з ворогом у міських умовах, адже вражає ціль на відстані від 20 до 600 метрів.

Суспільне Львів Протитанковий комплекс NLAW

Миротворці з Британії навчали як користуватись зброєю 56 українських інструкторів. Тепер вони тренуватимуть інших військовослужбовців.

"Установка досить легка в користуванні і в навчанні. Ворожі танки противника будуть знищені 100%. Високоточна зброя, нам всім сподобалася. В урбанізованій місцевості, в самому місті, дуже ефективна. В основному в нас бої відбуваються в позиційних місцевостях, в окопах, то можна використовувати там також. Головне, щоб була достатня відстань", — каже інструктор Зиновій Тужанський.

Суспільне Львів Протитанковий комплекс NLAW

"Цей засіб дозволяє збільшити щільність протитанкової оборони і закриває, якраз той проміжок, який у нас був проблематичний – від переднього краю до 600 метрів", — каже командувач військ оперативного командування "Південь" Ігор Палагнюк.

Суспільне Львів На Львівщині військовослужбовці навчалися стріляти зі зброї, яку передала Британія

36 інструкторів залишаться на Яворівському полігоні навчати військовослужбовців. Інші – навчатимуть бійців у військових частинах по Україні.

"Зазначені інструктори будуть уже з понеділка готувати особовий склад для військових частин", — каже представник головного управління Збройних Сил України Микола Губень.

Суспільне Львів Військовослужбовці навчалися стріляти зі зброї, яку передала Британія

Протитанковий комплекс використовуватимуть в тилу, також він буде доставлений в зону ООС.

Що відомо

Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.

19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".

21 січня Білий дім підтвердив свій намір надати Україні гелікоптери Мі-17 на тлі посилення напруження через російські війська поблизу українського кордону.

Канада пропонує Україні стрілецьке озброєння для протистояння російські агресії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що безпекова ситуація в Україні перебуває під контролем та закликав ЗМІ й політиків не роздмухувати панічні настрої.

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