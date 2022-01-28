У Рівному скажена кицька подряпала свого власника та вкусила його сусіда. Випадок трапився у приватному секторі на вулиці Дарвіна. Про це повідомив начальник Рівненської міської державної ветлікарні Володимир Вільховий, куди 25 січня доставили труп кішки.

Сказ у тварини лабораторно підтвердили на наступний день, 26 січня. Ветеринарам власник кицьки показав відео, на якому вона поводиться неадекватно: ричить, вигинається та ховається від світла.

Власнику тварини та сусіду, зі слів Володимира Вільхового, надали необхідну медичну допомогу.

Зону в районі вулиць Дарвіна — Соломії Крушельницької — Степана Бандери та Відінської визнали загрозливою. У місцях, де перебувала хвора кішка, провели дезінфекцію, а домашніх тварин у цьому районі вакцинували.

"Я перший раз в житті таке бачив, скільки працюю. Вона підскакувала і гавкала як собака, так коти себе взагалі не поводять. Були встановлені карантинні обмеження на цю територію. Там заборонено переміщення тварин та м'ясопродуктів. Випадок сказу, скоріше за все, виник через те, що приватний сектор, кицька виходила у двір і часто приносила пацюків. А пацюки є переносниками збудника сказу", — розповів начальник міської державної ветлікарні.

У Рівному це перший у цьому році зафіксований випадок сказу. Зі слів Володимира Вільхового, у 2021-му таких було шість, і це високий показник. В більшості випадків сказ виявляли у котів, адже їх, як пояснив спеціаліст, власники вакцинують рідше, ніж собак.

Фахівець закликав вакцинувати від сказу домашніх тварин, адже ця процедура у державній ветлікарні на Малорівненській, 91 у Рівному є безоплатною.

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