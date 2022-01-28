Таврійський розпис. У Миколаєві презентували лінійку сувенірної продукції

28 січня у Миколаєві презентували лінійку сувенірної продукції на основі бренду таврійського розпису: поліграфічну продукцію, календарі, олівці, ручки, пляшки для туристів, чашки, сервіз, а також фірмовий пряник.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла начальниця управління з питань туризму та курортів Миколаївської обласної державної адміністрації Тетяна Волинець

Пілотні варіанти продукції показали на одноденній виставці у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї. За основу презентованої брендованої продукції взяли таврійський розпис.

Фото: Валентини Гурової/Суспільне Миколаїв Сувенір "Таврійський пряник"

"Що стосується більш смачної продукції, то був проведений конкурс. За південною рецептурою виготовили таврійський пряник", — сказала Тетяна Волинець.

Фото: Валентини Гурової/Суспільне Миколаїв Сувенірна продукція з таврійським розписом

За словами заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Миколи Марінова, з туристичної точки зору таврійський розпис відрізняє Миколаївщину від інших туристичних регіонів.

"У сучасному світі з відкритими кордонами не проблема знайти регіон ідентичний абсолютно будь-якому іншому регіону і тому для туриста, коли він визначається, куди він поїде, важливе будь-що, що є унікальним в тому регіоні, куди він збирається", — розповів Микола Марінов.

П'ять років вивчає та малює "таврійку" Любов Паранюк, жінка навчає цього інших. На основі її робіт почали роботу над лінійкою.

Фото: Валентини Гурової/Суспільне Миколаїв Приклад продукції з таврійським розписом

"У Таврійського розпису свої особливості, так само як і в кожному розписі, такі особливості, за якими дуже легко його впізнати. В першу чергу, це кольорова гама – вона морська, вона легка, вона повітряна. Далі – це тематика, тому що в жодному розписі не представлена так морська тематика, оберегова тематика, те, що пов’язує наш край. Це основні особливості, а далі – технічні мазки", — розповіла Любов Паранюк.

Історик Валерій Чернявський сказав, що "Таврія – це Херсонщина" – це твердження хибне.

"По-перше, ми тут маємо живу народну традицію, яка завдяки участі майстрів Миколаївщини збережена і доведена до якісно іншого стану. Безумовно, що таврійський розпис, скоріш за все, склався на рубежі XIX-XX століть. І Кінбурнський півострів, який входив до складу Таврійської губернії, він є єдиним місцем на території північного Причорномор’я, де серед населення збереглась таврійська ідентичність, вони розглядають себе як мешканців Таврії", — розповів Валерій Чернявський.

Презентовані продукти сувенірної лінійки зроблені тиражем по 50 екземплярів. На 2022 рік у бюджеті області передбачили 200 тисяч гривень на брендовану продукцію.

Що відомо

На вироби із таврійським розписом протягом 2021 року із бюджету області виділили 120 тисяч гривень.

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