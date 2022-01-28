Таврійський розпис. У Миколаєві презентували лінійку сувенірної продукції

28 січня у Миколаєві презентували лінійку сувенірної продукції на основі бренду таврійського розпису: поліграфічну продукцію, календарі, олівці, ручки, пляшки для туристів, чашки, сервіз, а також фірмовий пряник.
Про це кореспондентам Суспільного розповіла начальниця управління з питань туризму та курортів Миколаївської обласної державної адміністрації Тетяна Волинець
Пілотні варіанти продукції показали на одноденній виставці у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї. За основу презентованої брендованої продукції взяли таврійський розпис.
"Що стосується більш смачної продукції, то був проведений конкурс. За південною рецептурою виготовили таврійський пряник", — сказала Тетяна Волинець.
За словами заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Миколи Марінова, з туристичної точки зору таврійський розпис відрізняє Миколаївщину від інших туристичних регіонів.
"У сучасному світі з відкритими кордонами не проблема знайти регіон ідентичний абсолютно будь-якому іншому регіону і тому для туриста, коли він визначається, куди він поїде, важливе будь-що, що є унікальним в тому регіоні, куди він збирається", — розповів Микола Марінов.
П'ять років вивчає та малює "таврійку" Любов Паранюк, жінка навчає цього інших. На основі її робіт почали роботу над лінійкою.
"У Таврійського розпису свої особливості, так само як і в кожному розписі, такі особливості, за якими дуже легко його впізнати. В першу чергу, це кольорова гама – вона морська, вона легка, вона повітряна. Далі – це тематика, тому що в жодному розписі не представлена так морська тематика, оберегова тематика, те, що пов’язує наш край. Це основні особливості, а далі – технічні мазки", — розповіла Любов Паранюк.
Історик Валерій Чернявський сказав, що "Таврія – це Херсонщина" – це твердження хибне.
"По-перше, ми тут маємо живу народну традицію, яка завдяки участі майстрів Миколаївщини збережена і доведена до якісно іншого стану. Безумовно, що таврійський розпис, скоріш за все, склався на рубежі XIX-XX століть. І Кінбурнський півострів, який входив до складу Таврійської губернії, він є єдиним місцем на території північного Причорномор’я, де серед населення збереглась таврійська ідентичність, вони розглядають себе як мешканців Таврії", — розповів Валерій Чернявський.
Презентовані продукти сувенірної лінійки зроблені тиражем по 50 екземплярів. На 2022 рік у бюджеті області передбачили 200 тисяч гривень на брендовану продукцію.
Що відомо
- На вироби із таврійським розписом протягом 2021 року із бюджету області виділили 120 тисяч гривень.