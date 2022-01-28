logo logo
Громадський транспорт Сум не зупинятиметься в кінці вул. Петропавлівської. Де тепер нова зупинка
ТРАНСПОРТІНФРАСТРУКТУРАРегіони

Громадський транспорт Сум не зупинятиметься в кінці вул. Петропавлівської. Де тепер нова зупинка

Олена Рашевська Анна Скрипняк
·
·
Громадський транспорт Сум не зупинятиметься в кінці вул. Петропавлівської. Де тепер нова зупинка Суспільне Суми

Зупинку "Перша міська лікарня" у Сумах перенесли з вулиці Петропавлівської на вулицю 20 років Перемоги. За словами директора міського департаменту інфраструктури Олександра Журби, саме там була запланована зупинка по цьому напрямку транспортного руху, але облаштувати її змогли після реконструкції проїжджої частини.

Нова зупинка тепер - біля центрального кладовища, навпроти одноіменної зупинки транспорту, що прямує з вулиці Кондратьєва на Петропавлівську. Вона введена в експлуатацію 26 січня.

Громадський транспорт Сум не зупинятиметься в кінці вул. Петропавлівської. Де тепер нова зупинка

"Якщо багато людей на кладовище їдуть, то тут, звичайно, зручніше, аніж там перехід переходити, мене на переході якось машина збила", - говорить пасажирка Тетяна Леонідівна.

"Мені зручно, з лікарні виходиш – не переходиш, йдеш і прийдеш", - каже інша пасажирка, Ніна Михайлівна.

Громадський транспорт Сум не зупинятиметься в кінці вул. Петропавлівської. Де тепер нова зупинка

Як розповіла Суспільному речниця "Електроавторансу" Ірина Крячко, зупинка на Петропавлівській залишається актуальною тільки для автобусу №64, бо він направляється в бік лікарні. Тролейбуси відтепер мають зупинятися винятково біля кладовища.

Громадський транспорт Сум не зупинятиметься в кінці вул. Петропавлівської. Де тепер нова зупинка

А за словами начальника інформаційного відділу міськради Сергія Яковенка, перевізникам повідомили про зміну місця зупинки письмово. Про те, чи будуть санкції за використання старої зупинки, Сергій Яковенко не відповів.

Директор департаменту інфраструктури Олександр Журба розповів, що зупинка біля кладовища була позначена у проєкті розміщення зупинок, але її введення відтермінували через реконструкцію ділянки дороги по вулиці 20 років Перемоги.

Громадський транспорт Сум не зупинятиметься в кінці вул. Петропавлівської. Де тепер нова зупинка

"Ця зупинка розроблена, і проєкт реконструкції, розширення дороги, з урахуванням розміщення зупинок. Ми замовили ще у 2018 році проєкт розміщення зупинок, і згідно з ним, ці зупинки встановлюються уже разом з павільйонами. Це може бути тверде покриття – майданчик і знак, може бути тверде покриття, знак і павільйон", - розповів Журба.

Громадський транспорт Сум не зупинятиметься в кінці вул. Петропавлівської. Де тепер нова зупинка

За його словами, на зупинці біля кладовища павільйон не передбачений, оскільки це більшою мірою місце висадки пасажирів, аніж очікування транспорту.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до спільноти у Viber

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди