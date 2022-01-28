Зупинку "Перша міська лікарня" у Сумах перенесли з вулиці Петропавлівської на вулицю 20 років Перемоги. За словами директора міського департаменту інфраструктури Олександра Журби, саме там була запланована зупинка по цьому напрямку транспортного руху, але облаштувати її змогли після реконструкції проїжджої частини.

Нова зупинка тепер - біля центрального кладовища, навпроти одноіменної зупинки транспорту, що прямує з вулиці Кондратьєва на Петропавлівську. Вона введена в експлуатацію 26 січня.

"Якщо багато людей на кладовище їдуть, то тут, звичайно, зручніше, аніж там перехід переходити, мене на переході якось машина збила", - говорить пасажирка Тетяна Леонідівна.

"Мені зручно, з лікарні виходиш – не переходиш, йдеш і прийдеш", - каже інша пасажирка, Ніна Михайлівна.

Як розповіла Суспільному речниця "Електроавторансу" Ірина Крячко, зупинка на Петропавлівській залишається актуальною тільки для автобусу №64, бо він направляється в бік лікарні. Тролейбуси відтепер мають зупинятися винятково біля кладовища.

А за словами начальника інформаційного відділу міськради Сергія Яковенка, перевізникам повідомили про зміну місця зупинки письмово. Про те, чи будуть санкції за використання старої зупинки, Сергій Яковенко не відповів.

Директор департаменту інфраструктури Олександр Журба розповів, що зупинка біля кладовища була позначена у проєкті розміщення зупинок, але її введення відтермінували через реконструкцію ділянки дороги по вулиці 20 років Перемоги.

"Ця зупинка розроблена, і проєкт реконструкції, розширення дороги, з урахуванням розміщення зупинок. Ми замовили ще у 2018 році проєкт розміщення зупинок, і згідно з ним, ці зупинки встановлюються уже разом з павільйонами. Це може бути тверде покриття – майданчик і знак, може бути тверде покриття, знак і павільйон", - розповів Журба.

За його словами, на зупинці біля кладовища павільйон не передбачений, оскільки це більшою мірою місце висадки пасажирів, аніж очікування транспорту.

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