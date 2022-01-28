Майже 2 тисячі вінничан наразі перебувають на обліку як безробітні, — розповіла Суспільному рекрутерка міського центру зайнятості Ірина Гульченко. Зараз, каже роботодавці потребують менеджерів, водіїв, бухгалтерів, кухарів, прибирильників та продавців. Зарплату пропонують від мінімальної до 15 тисяч гривень.

"За допомогою QR-коду можна побачити, які вакансії є і в якому районі міста, і які роботодавці подали вакансії", — каже Ірина Гульченко.

Фото: Суспільне Вінниця

В середньому людину працевлаштовують за 10 днів,— розповідає Ірина Гульченко.

Фото: Суспільне Вінниця

Працювала бухгалтером, втім потрапила під скорочення, — вінничанка Оксана Лісоводська, тож шукає роботу.

"Хочу посаду бухгалтера, так як я раніше працювала і графік роботи щоб влаштовував, бо в мене є двоє дітей: потрібно садочок-школа, щоб був нормальний графік", — каже Оксана Лісоводська.

З пошуком роботи вінничанам допомагають карʼєрні радники. Розповідають про вакансії, які є на ринку праці та про зарплату. Це для тих, каже карʼєрна радниця Ольга Савчук, хто тривалий час не може знайти роботу або ж не знає, ким хоче бути.

"Є такі випадки, коли людина працювала економістом, але хоче змінити свій вид діяльності на пекаря", — розповідає Ольга Савчук.

Фото: Суспільне Вінниця

Натепер за словами Ірини Гульченко, на обліку у міському центрі зайнятості перебуває майже дві тисячі безробітних.

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