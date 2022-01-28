Коронавірус на Черкащині: за добу медики виявили понад 900 інфікувань

На Черкащині за добу діагностували 933 нових випадків коронавірусу, повідомили в пресслужбі Мінохорони здоров'я України. Станом на 29 січня в Україні зафіксували 37 351 випадок інфікування COVID-19.

За інформацією МОЗ, протягом минулої доби в області від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли троє черкащан.

За словами заступниці голови Черкаської обласної державної адміністрації, яка курує медицину, Лариси Кошової, з початку пандемії всього підтверджених випадків 137 284.

"На Черкащині за останню добу одужали від коронавірусу 169 людей. Загальна кількість одужалих за весь час пандемії черкащан — 127 806", — додала медикиня.

За словами Лариси Кошової, із лабораторно підтвердженим діагнозом COVID–19 лікуються 6 701 пацієнт.

За словами Лариси Кошової, загальна заповненість ліжок в області становить 26,3%.

Що відомо

Із 28 січня Черкаська область перейшла до "помаранчевої" зони карантину. Про це повідомила заступниця начальника управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації Тетяна Бондар.

зони карантину. Про це повідомила заступниця начальника управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації Тетяна Бондар. У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

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