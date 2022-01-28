У Дніпрі затримали двох підозрюваних у нападі на таксиста

За розбійний напад на таксиста поліцейські Дніпра затримали двох раніше судимих чоловіків. Ними виявилися жителі сусідніх областей. Про це йдеться на обласному сайті Нацполіції.

За інформацією правоохоронців 26 січня о 1:30 чоловіки викликали таксі. Коли вони сіли в машину, то почали вимагати у водія мобільний телефон. Один з нападників бризнув чоловіку в очі з газового балончика та вибіг з авто. Другий пасажир сім разів вистрелив у водія з пневматичного пістолета, а потім намагався накинути на шию пораненого таксиста мотузку. Водію вдалося під’їхати до своїх колег. Після цього другий нападник також утік.

Національна поліція Поліцейські вилучили в нападників речові докази – пневматичний пістолет та газовий балончик

Правоохоронці затримали нападників. Ними виявились раніше судимі 20-річний житель Луганської області та 23-річний житель Харківської області.

34-річний водій таксі отримав поранення у шию, голову та спину. Наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Нападникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 187 КК України.

Санкція - позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

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