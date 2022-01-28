У дитячому садочку села Бармаки біля Рівного на відео зняли керівницю, яка спала у закладі. Батьки припустили, що та була у нетверезому стані, а за дітьми ніхто в той час не доглядав і не годував їх.

Батьки написали на жінку заяву у відділ освіти. Бригада "швидкої", що приїхала на виклик, інтоксикації алкоголем не зафіксувала. Та й запаху, кажуть, не було. Сама директорка закладу коментувати ситуацію відмовилась. У сільській раді Суспільному повідомили, що жінка написала заяву на звільнення за власним бажанням.

Що побачили батьки

Ввечері 27 січня у соцмережах поширили відео, відзняте батьками дітей, які відвідують дитсадочок "Джерельце" в Бармаках. На ньому діти кажуть, що голодні і їсти їм не давали, а в іншій кімнаті приміщення дитсадка була директорка закладу. Вона нібито була без свідомості.

Під відео батьки підписали, що очільниця була нібито нетверезою, а діти в той час були самі. Загалом у закладі навчаються 24 дитини віком від трьох до п'яти років.

"Діти самі граються, нема ніде нікого. Діти кажуть, що ми ще не їли нічого, не дали нам поїсти, бо нема нікого. Як дивляться – завідуюча там спить. Ну щоб це мій був син, я б не пускав його туди звичайно", – розповів дідусь вихованця дитсадка Олександр.

Репортаж Суспільного про цей інцидент

Кореспонденти Суспільного відвідали заклад 27 січня, втім директорки там не було. На місці були двоє працівниць, які підтвердили, що на відео був їхній дитсадок.

"На відео наш садочок, мені тяжко щось сказати. Те, що я бачу на відео, людина просто без свідомості і все. Решту я не знаю", – сказала вихователька дитсадка "Джерельце" Маргарита.

Фото: Суспільне Рівне 28 січня директорки у дитсадку не було. Говорити з журналістами вона відмовилась через погане самопочуття

"Швидка" для директорки

Керівниці садочка викликали "швидку". За словами заступника головного лікаря екстреної допомоги Олега Ушкевича, бригада медиків запаху алкоголю від виховательки не відчула.

"Пацієнтці виставлений діагноз – харчове отруєння, розлад травлення. Алкогольне сп'яніння їй ніхто не ставив, бо не було на це підстав. Його можна ставити лише за результатами освідчення, яке проводять за допомогою апарата "Драгер" або шляхом забору крові", – пояснив Олег Ушкевич.

Фото: Суспільне Рівне Медики освідування педагогині не робили, але зазначили, що запаху алкоголю від неї не відчули

Кого звільнили з роботи

Процедура звільнення за відповідною статтею у цьому випадку дуже тривала, кажуть у відділі освіти Шпанівської громади, куди входять Бармаки. Там уже отримали заяву від батьків із проханням звільнити виховательку із 14 підписами.

"Староста мені сьогодні прислав лист, що він виявив ситуацію і за ознаками написав, що це було алкогольне сп'яніння. За свідченнями батьків, там ще була няня, яка з нею вживала алкоголь і пішла. Очевидно, що людина не має обіймати посади – вона не визнає, але каже: якщо таке діло, то я звільняюся", – повідомив начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільради Юрій Шадий.

Фото: Суспільне Рівне Начальник відділу освіти Юрій Шадий повідомив, що жінка відкидає, що вживала алкоголь у дитсадку

За його словами, керівниця дитсадка вже написала заяву про звільнення за власним бажанням. Втім фактично вона зможе надалі працевлаштуватися в інший дошкільний заклад.

Сама ж очільниця освітнього закладу коментувати журналістам ситуацію відмовилась. Вона послалась на погане самопочуття.

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