У Вінниці відкрили виставку художника Ігоря Синєпольського

Зображення святих, сюжетні картини, пейзажі, портрети рідних та друзів. Всього 55 полотен заслуженого художника України Ігоря Синєпольського можна побачити у художньому музеї Вінниці.

Фото: Суспільне Вінниця

Презентувала їх донька митця Галина Чекіна. Суспільному розповіла, ці картини тато писав із 1950-го по 2021-й роки.

Фото: Суспільне Вінниця

Фото: Суспільне Вінниця

Фото: Суспільне Вінниця

Зараз, каже, готує документи про передачу частини з них до фонду музею, бо так заповідав батько.

"Більшість свого творчого життя він пропрацював у Вінниці, він був головою спілки , головним художником, тому це досить логічно залишити саме тут велику частину. Це пам'ять, це збагачення архіву", — каже Галина Чекіна.

Триватиме виставка два тижні.

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