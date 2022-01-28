Обов’язкова фіскалізація. Що необхідно знати миколаївським підприємцям

З 1 січня 2022 року всі приватні підприємці повинні застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО), якщо вони отримують платежі готівкою або платіжними картками. Упродовж січня 2022 року на Миколаївщині вже зареєстровані 163 одиниці РРО та приблизно 2 100 програмних РРО.

Про це в ефірі програми "Сьогодні.Головне" розповіла заступниця начальника Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області Наталя Муніка.

За словами Наталі Муніки, станом на 27 січня у головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області обліковується вже понад 10 тисяч одиниць РРО-ПРРО. Станом на перше січня 2022 року було майже 8 тисяч.

Для кого застосування касових апаратів стало обов’язковим у 2022 році

1 січня 2022 року набрали чинності положення Податкового кодексу України, згідно з якими фізичні особи–підприємці, зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій або програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО) для здійснення розрахункових операцій. Таким чином, з 1 січня 2022 року всі приватні підприємці, повинні застосовувати РРО, якщо вони отримують платежі готівкою або платіжними картками.

Платники єдиного податку І групи звільняються від забезпечення реєстрації РРО або ПРРО.

"Підприємці, які проводять роздрібну торгівлю на території села товарами (крім підакцизних товарів) і які сплачують єдиний податок, можуть не застосовувати РРО/ПРРО. Крім випадків, коли така торгівля здійснюється в торговельному об’єкті, в якому також здійснюється торгівля підакцизними товарами", — розповіла Наталя Муніка.

Підприємці, які працюють в селищах міського типу, не звільняються від використання РРО, оскільки смт прирівняне до міста.

"Я вважаю, що РРО — це додаткове навантаження на підприємців: трудове та фінансове. Ми опинилися в безвихідній ситуації, коли не можемо виконати вимоги, що створила держава", — сказала учасниця руху SaveФОП Олена Редколес.

Чи передбачені штрафи для підприємців за відсутність РРО

За словами Наталі Муніки, у разі встановлення в ході перевірки, зокрема, факту не проведення розрахункових операцій через РРО та/або програмні РРО з фіскальним режимом, застосовуються фінансові санкції у таких розмірах: 100 відсотків вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг) – за порушення, вчинене вперше; 150 відсотків вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг) – за кожне наступне вчинене порушення.

"Водночас, хочу сказати, що на період дії карантину діє мораторій на проведення контролюючими органами перевірок (окрім суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю підакцизними товарами), тому раджу не гаяти час. Закликаю активно долучатись до процесу фіскалізації, звертатись за консультаціями до податкових органів, використовувати лише офіційну інформацію ДПС та не вірити міфам про РРО", — сказала Наталя Муніка.

За словами підприємиці Олени Редколес, штрафні санкції не на часі.

"Це безвідповідально стосовно підприємців. Взагалі, звідки беруться такі цифри штрафів? Для мікропідприємця 17 тисяч гривень, а це мінімальний штраф за відсутність РРО, це непосильна сума", — сказала учасниця руху SaveФОП Олена Редколес.

Які переваги і недоліки використання суб’єктами господарювання реєстраторів розрахункових операцій

За словами Наталі Муніки, використання касових апаратів надає можливість підключення РРО до вагів, ведення обліку товарів, формування звітності за будь-який період, сканування штрих-коду для отримання ціни товару з бази даних, фіксування дати, часу та деталей розрахункової операції, фіксації форми оплати, підрахунку будь-яких податків та знижок, зменшення ціни для привілейованих клієнтів.

Фіскалізація — це єдиний інструмент, за словами Наталі Муніки, який може відділити великий і середній бізнес від малого. Використання касових апаратів – це на користь бізнесу. Норми обов’язкового використання касових апаратів сприятимуть детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг, виведенню із тіні торговельних компаній, які зловживають спрощеною системою оподаткування, збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів, посиленню захисту прав споживачів.

За словами учасниці руху SaveФОП Олени Редколес, для використання РРО/ПРРО необхідно у своєму магазині переписати весь товар і занести інформацію до РРО, щоб потім видати чек.

"Це дуже багато часу і праці. І якщо людина молода, володіє знаннями щодо ґаджетів і сучасних пристроїв, то ще можна якось виконати цю роботу. А що людям похилого віку робити?", — сказала Олена Редколес.

Яка вартість класичних РРО

Звичайний РРО старого ґатунку коштує від 5 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця 200-300 грн.

"До речі, зараз його не так просто придбати. Мені, щоб працювати за вимогами держави, видавати всім чеки, потрібно встановити обладнання, як у супермаркетах. А програмне забезпечення, що надає держава безкоштовно, підходить далеко не всім, мені незручно працювати з цим інструментом. А той інструмент: сервер, ваги, сканер, — який я хочу, він коштує від 2 тис. доларів", — сказала Олена Редколес.

За словами учасниці руху SaveФОП Олени Редколес, ПРРО — безкоштовна програма, проте, щоб користуватися нею, треба купити телефон або планшет.

"Я пробувала встановити ПРРО, мені не вдалося, можливо, щось не правильно робила, не розібралася. Я купила окремо телефон. Вивчала і альтернативні програми, що є в інтернеті. Але все одно там є мінімальна абонплата. Існує проблема із найманням бухгалтера", — розповіла Олена Редколес.

За словами Наталі Муніки, існує альтернатива для підприємців, які не встигли придбати касовий апарат. Підприємець може вибрати ПРРО, у тому числі безкоштовне програмне рішення Податкової служби, яке перетворює будь-який пристрій з Windows або Android (смартфон, планшет, комп’ютер) на касовий апарат. Застосунок від ДПС завантажується безпосередньо з офіційного сайту та не потребує витрат на сервісне обслуговування.

"Це програмне рішення не потребує подання додаткової звітності, оскільки обмін даними між ПРРО та податковою здійснюється онлайн, можливість формування Z-звіту передбачена в один "клік". Використання ПРРО від ДПС не призведе до додаткового фінансового навантаження на бізнес", — розповіла Наталя Муніка.

Як зареєструвати ПРРО

Зареєструвати ПРРО можна через електронний кабінет.

"Підприємець, який має намір зареєструвати ПРРО, повинен перебувати на обліку в контролюючому органі", — сказала Наталя Муніка.

На офіційному вебпорталі ДПС розміщені відеоуроки, роз’яснювальні матеріали, якими можна скористатися під час інсталяції та роботи з ПРРО.

"У Головному управлінні ДПС у Миколаївській області визначено перелік працівників, відповідальних за надання консультативної підтримки. Він розміщений на вебсайті у розділі "Контакти", де можна обрати телефон для з’ясування проблеми", — розповіла Наталя Муніка.

Що відомо

25 і 26 січня біля Верховної Ради відбувались акції протесту представників малого та середнього бізнесу з різних областей України, організовані рухом SaveФОП. Майже 400 підприємців з Миколаївщини долучились до мітингу. Серед основних вимог підприємців — відміна запровадження реєстраторів розрахункових операцій для усіх категорій малого й середнього бізнесу. Такі акції протесту з різною кількістю учасників відбуваються з 2020 року.

З 2022 року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.

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