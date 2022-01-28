В аварії на Хмельниччині травмувалися двоє водіїв

На Хмельниччині на автодорозі міжнародного значення зіткнулися два автомобілі. Від удару одна з автівок перевернулася. У результаті автопригоди травмувалися двоє водіїв.

Про це повідомили у секторі комунікацій управління Нацполіції у Хмельницькій обалсті.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 січня близько 5 години ранку в селі Пирогівці на трасі "Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка".

"За попередньою інформацією, 46-річний житель села Голозубинці на автомобілі "Mercedes-Benz Vito" допустив зіткнення з автомобілем "Audi А4" під керуванням 52-річного хмельничанина. У результаті ДТП водій автомобіля "Mercedes" травмувався і був госпіталізований до травматологічного відділення обласної лікарні. Водієві "Audi" надали медичну допомогу без госпіталізації", - повідомили правоохоронці.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Зараз правоохоронці встановлюють обставини пригоди.

Читайте також