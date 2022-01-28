Бустерну дозу щеплення 28 січня отримали 20 військових Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ОТЦК та СП). У цій установі двома дозами щепилися 100 відсотків співробітників.

Вакцинація військових відбулася в центрі первинної медико-санітарної допомоги №4. Перед щепленням люди заповнюють згоди, потім їх оглядають медики, вимірюють тиск та температуру.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Заповнення згоди на вакцинацію

"Я на це без сумнівів пішов, я розумію, що це дуже важливо. Ми відповідаємо в нашій службі за здоров’я військовослужбовців. Тому цей крок я прийняв без вагань. Почуваю себе, як і після першої та другої дози ― нормально. Третю зробив без вагань", ― розповів військовий Олександр Тимофієв.

Усього в Миколаївському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки - понад сто військовослужбовців.

"Сьогодні перша група налічує 20 людей особового складу. І там в нас вже складений графік, згідно з яким ми проходитимемо процедуру вакцинації третьою дозою", ― сказала речниця ОТЦК та СП Наталія Адвент.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Наталія Адвент щеплюється бустерною дозою

Щоб отримати бустерну дозу, потрібно попередньо домовитись або зареєструватися. Рекомендований термін для введення бустерної дози вакцини ― від шести до дев’яти місяців після повного курсу вакцинації.

"Ця кампанія активно триває вже протягом місяця. Ми бачимо вже перші результати. Вакцинація зарекомендувала себе дуже гарно. Немає жодних реакцій: температури, лихоманки, головного болю. Тобто те, що виникає, це допустимо: слабкість, температура до 37-ми градусів", ― розповіла експертка управління охорони здоров’я облдержадміністрації Ольга Присяжнюк.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Черга на вакцинацію

За словами Ольги Присяжнюк, сертифікат про бустерну дозу можна отримати у свого сімейного лікаря. Електронна версія сертифікату в застосунку "Дія" має оновитися та подовжитися на 270 діб.

Станом на 28 січня, за словами заступника начальника обласного управління охорони здоров’я Олега Бабіна, у Миколаївській області бустерною дозою вакцини проти COVID-19 щепилися приблизно 11 тисяч людей.

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