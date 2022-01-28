У Луцьку за напад на пенсіонерку розшукують чоловіка

У Луцьку правоохоронці розшукують чоловіка, якого підозрюють у побитті та крадіжці грошей, – розповіла Суспільному інспекторка сектору комунікації ГУ Нацполіції Волині Марина Балдич.

Чоловік, ймовірно, причетний до розбою.

Як повідомили у пресслужбі поліції області, 28 січня орієнтовно о 13:00 чоловік заліз у житло пенсіонерки в Луцьку, побив літню жінку і викрав її особисті кошти. Наразі весь особовий склад поліції розшукує чоловіка.

Скільки коштів викрав чоловік, його ім'я та прізвище, наскільки сильно травмувалася лучанка і який стан її здоров'я зараз – Суспільному в поліції не сказали. Зі слів Марини Балдич, наразі правоохоронці перевіряють всі обставини та деталі розбою.

"Звертаємося до громадян: якщо ви побачите особу, що на фото, негайно повідомте про це поліцію за номером 102", – зазначили в поліції.

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