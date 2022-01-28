Хмельничанину загрожує 3 роки тюрми за наркотики

Днями неподалік одного із автосалонів м. Хмельницького працівники патрульної поліції помітили чоловіка, який підозріло себе поводив. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у картонній коробці, яка була у чоловіка в руках, поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на амфетамін.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Пакет з порошком вилучили і направили на експертизу.

За даним фактом слідчі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі. Наразі слідчі дії тривають.

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