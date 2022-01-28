На Донеччині у покинутій будівлі виявили схрон

У Донецькій області в покинутій будівлі, яка ймовірно належить найманцю окупантів, виявили схрон зброї та амуніції. Про це повідомила речниця прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва

"У підвалі зруйнованого будинку у селі Рай-Олександрівка Миколаївської ОТГ виявлено та вилучено схрон зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв", — повідомила Анастасія Мєдвєдєва.

Анастасія Мєдвєдєва зазначила, що вилучено протитанковий гранатомет РПГ-22, 4 димові гранати, 4 кг вибухової речовини ПВВ-5А, 15 електродетонаторів, 12 дистанційних підривачів, 1 протипіхотну міну та бойову амуніцію.

Анастасія Мєдвєдєва додала, що за попередньою інформацією, будинок з арсеналом належить місцевому жителю, який у 2014 році вступив до лав НЗФ РФ та воював на боці окупантів на території Слов'янська та Миколаївки.

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