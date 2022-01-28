У Херсоні 29 січня під час ходи до Дня пам’яті Героїв Крут тимчасово перекриють рух транспорту.

Про це йдеться на сайті Херсонської міської ради.

Рух перекриватимуть з 18:00 до 18:30 на просп. Ушакова (від пл. Свободи до вул. Перекопської) та вул. Перекопській (від просп. Ушакова до пров. Військового).

Що відомо

28 січня у Херсоні вшанували пам’ять студентів Українського народного університету, Київського університету Святого Володимира, гімназистів старших класів, які загинули в бою за Україну під Крутами.

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