У Херсоні 29 січня під час ходи до Дня пам’яті Героїв Крут тимчасово перекриють рух транспорту.
Про це йдеться на сайті Херсонської міської ради.
Рух перекриватимуть з 18:00 до 18:30 на просп. Ушакова (від пл. Свободи до вул. Перекопської) та вул. Перекопській (від просп. Ушакова до пров. Військового).
Що відомо
- 28 січня у Херсоні вшанували пам’ять студентів Українського народного університету, Київського університету Святого Володимира, гімназистів старших класів, які загинули в бою за Україну під Крутами.
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