У Запоріжжі відбувся суд над чоловіком, який у грудні минулого року завдав ножових поранень вуличному собаці. У справі, яку в поліції кваліфікували як кримінальний злочин, суддя винесла вирок за адміністративним кодексом, і присудила чоловікові штраф у розмірі 3400 гривень.

Про це ГО "Запорізька зоозахисна ліга".

Волонтерка Олена Джима, яка позивалася до суду у цій справі, в коментарі Суспільному розповіла: дізналася про те, що справу торік вже розглянули у Хортицькому районному суді випадково.

Фото: Суспільне Запоріжжя Олена Джима

"З'ясувалося, що моїх документів у справі нема, і рішення суду вже було винесене 13 грудня. Мене не викликали до суду, і тільки сьогодні отримала рішення на руки. Поспілкувалася з суддею — вона в шоку. Я їй кажу, що йшла з першого дня заявницею, а документів цих у справі нема. Документів тварини теж нема, які я надавала і слідчий робив ксерокопії, виписки після операції, ветпаспорт — нічого цього нема", — каже жінка.

Як раніше повідомляло Суспільне, напад на собаку на прізвисько Блек стався близько 23 години 6 грудня, поблизу будинку 16-а на вулиці Героїв 93 бригади. Те, що собака поранений, помітила місцева мешканка Лілія Котова, вона ж надала йому першу допомогу і закликала на допомогу волонтерів.

Фото: Суспільне Запоріжжя Лілія Котова

"Свідком самої подія я не була, я не бачила як це сталася, до мене підійшов собака після поранення. У нього текла кров. Він наш місцевий, з дітьми весь час бігає. Він підійшов, я його хотіла нагодувати. Побачила кров, і повела його додому, думала, що він просто порізав лапу, хотіла обробити. А поруч проходив чоловік, і каже: куди ви собаку тягнете, його підрізали". І я його поклала набік, і знайшла ці пульсуючі поранення", — розповіла вона

Олена Джима каже, що написала заяву до поліції наступного дня. Спочатку за її словами, слідчий повідомив, що справу закривають, а чоловікові інкримінують ст. 89 Адміністративного кодексу (Жорстоке поводження з тваринами), що передбачає штраф до 5100 грн. Після наданого розголосу справу перекваліфікували на кримінальну, за 299 ст. ККУ (Жорстоке поводження з тваринами), санкцією якої максимально передбачено до трьох років позбавлення волі.

Фото: Суспільне Запоріжжя Пес Блек з ветеринарною лікаркою Оленою Покровською

Правоохоронці встановили, що поранення собаці наніс чоловік 1990 року народження, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Пес був неподалік від нього, і чоловік завдав йому кілька ударів ножем.

Лілія Котова готова була свідчити у поліції та суді, проте для отримання показів її так і не викликали. Олена Джима каже: слідчий казав їй, що тримає зв'язок зі свідком навіть після того, як справу вже розглянули в суді. 25 січня вона написала скаргу до прокуратури щодо бездіяльності слідчого.

"Слідчий мене запевняв, що він телефонував і зустрічався, він мені брехав. Востаннє я з ним спілкувалася у понеділок, і він мені сказав: тривають слідчі дії", — каже зоозахисниця.

Волонтери вважають, що дії вчинені кривдником собаки підпадають під дію кримінального кодексу, адже собака отримала поранення, і звинувачують поліцію у приховуванні злочину, суддю у заангажованості, та вимагають службової перевірки.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Співробітниця пресслужби ГУ Нацполіції у Запорізькій області Катерина Третинко повідомила Суспільному, що перекваліфікації у справі не було. Кримінальну справу закрили у зв’язку з прийнятим суддею Хортицького районного суду рішенням про притягнення порушника до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 89 КУпАП.

Суддя Хортицького районного суду Лілія Салтан, яка розглядала справу, відповісти на запитання телефоном, відмовилася, про це сказала її помічниця. Суспільне направило до суду офіційний запит, та чекає на відповідь у встановлений законом термін.

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